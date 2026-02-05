Beca Rita Cetina: ¿Por qué se retrasó el pago de febrero 2026? Esto se sabe

Este mes de febrero, la Beca Rita Cetina, junto con las Becas Benito Juárez, reanudarán sus pagos tras el periodo vacacional por las fiestas decembrinas. En este escenario, millones de alumnas y alumnos se encuentran a la espera del calendario de pagos.

Las autoridades de los programas sociales suelen anunciar las fechas de pago durante los primeros días del mes al que corresponden, sin embargo, han transcurrido varios días de febrero y aún no hay ninguna información oficial.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

¿Qué se sabe del pago de febrero de la Beca Rita Cetina?

Las reglas de operación del programa indican que los pagos se realizan cada dos meses, a excepción del bimestre julio-agosto, debido a que se considera periodo vacacional.

En ocasiones anteriores, la dispersión de los recursos económicos ya ha registrado retrasos, generando incertidumbre entre los beneficiarios. Esto se debe a cuestiones administrativas y logísticas, además de la coincidencia del inicio de mes con días inhábiles bancarios o festivos.

Para conocer el calendario oficial de pagos de febrero es relevante tener conocimiento de que esta información suele ser anunciada en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Otro medio seguro para conocer esta información son las redes de Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar.

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Los alumnos de secundaria fueron los primeros en integrarse a este apoyo dirigido a los niveles de educación básica en México. En los periodos de pago, cada familia recibe un apoyo económico bimestral de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

No obstante, recientemente se confirmó que algunos beneficiarios verán este monto triplicado.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias con una hija o hijo de nuevo ingreso recibirán el monto correspondiente a tres bimestres completos, es decir, 5 mil 700 pesos. Esta cifra se compone de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025 (pendientes) más enero-febrero de 2026 (bimestre corriente).

Este "pago triple" aplica para los beneficiarios que recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero, con el objetivo de regularizar los apoyos que no se entregaron en meses previos.

La Beca Rita Cetina forma parte del conjunto de Becas para el Bienestar, las cuales este año beneficiarán a más de 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el país, de acuerdo con datos del Gobierno Federal.

Esta beca es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Beca Rita Cetina llegará a las primarias

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

Este mes comenzarán a realizarse asambleas informativas en los planteles educativos para que madres, padres, tutoras y tutores tengan conocimiento de todos los detalles del apoyo, como la dinámica de registro y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, a través de las cuales se les hará llegar el dinero.

