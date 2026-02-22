El pasado 18 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria desde México para Cuba había llegado con éxito a la isla del Caribe . Tras esta noticia, compartida desde Palacio Nacional, la Mandataria refrendó que el Gobierno enviará más víveres para la población civil e invitó a otros países a que se sumen .

"[...] ojalá se sumen más países ; nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo. No solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas", destacó Sheinbaum durante "La Mañanera".

Reiteró el apoyo para que la ayuda ciudadana sea enviada en los buques de la Armada de México.

"México siempre ha sido solidario", dijo, destacando la generosidad como el sello de las mexicanas y los mexicanos. Defendió, además, la posición de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos .

Ante este punto, Sheinbaum insistió en que, si Estados Unidos y Cuba lo acuerdan, México podría ser facilitador del diálogo .

"Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del Gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos, y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación, pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba", dijo.

El histórico apoyo mutuo entre Cuba y México

Al inicio de este mes de febrero, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó una publicación en la que resalta la buena relación que siempre han mantenido Cuba y México , tanto diplomática como humanitaria, misma que se ha estrechado en los momentos de crisis.

En la reciente publicación, Morena recapituló la llegada de médicos y médicas desde la isla del Caribe cuando más se necesitaba atención en zonas con baja accesibilidad a servicios sanitarios y también el apoyo recibido por parte de Cuba cuando en México estalló la pandemia de Covid-19 en 2020.

Publicación en la queMorena resalta la buena relación que siempre han mantenido Cuba y México. @PartidoMorenaMx

Además, resaltó las acciones de ciudadanos y ciudadanas de Cuba en México durante los estragos del sismo de 2017, del huracán "Melissa" en 2025 y el apoyo que se brinda hoy en comunidades remotas, donde se han realizado más de 242 mil servicios de salud, incluyendo estudios especializados que antes no estaban disponibles por falta de personal capacitado y aparatos.

Con información de SUN.

Te recomendamos: Estas son las millonarias pensiones de jubilados de empresas paraestatales de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF