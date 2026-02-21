Pago Pensión Bienestar: ESTO pagarán en el siguiente depósito de 2026, ¿cuándo será?

El próximo depósito de la Pensión Bienestar para adultos mayores, así como los pagos de la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar, se espera para el próximo mes de marzo, aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial en que comenzarán los pagos. El más reciente se realizó en enero, correspondiente al bimestre enero-febrero, por lo que el siguiente pago abarcará el periodo marzo-abril, de acuerdo con la programación bimestral que sigue el Gobierno de México para estos apoyos sociales. Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, esta persona deberá presentar la misma documentación requerida.Para este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta febrero y que serían iguales para el siguiente bimestre son:Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF