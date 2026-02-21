Pago Pensión Bienestar: ESTO pagarán en el siguiente depósito de 2026, ¿cuándo será?

El próximo depósito de la Pensión Bienestar para adultos mayores, así como los pagos de la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar, se espera para el próximo mes de marzo, aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial en que comenzarán los pagos.

El más reciente se realizó en enero, correspondiente al bimestre enero-febrero, por lo que el siguiente pago abarcará el periodo marzo-abril, de acuerdo con la programación bimestral que sigue el Gobierno de México para estos apoyos sociales.

Requisitos para registrarse en los Programas del Bienestar 2026:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (exclusivo para la Pensión para Personas con Discapacidad)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, esta persona deberá presentar la misma documentación requerida.

¿De cuánto es el pago en los Programas del Bienestar?

Para este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta febrero y que serían iguales para el siguiente bimestre son:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos cada dos meses

6 mil 400 pesos cada dos meses Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

