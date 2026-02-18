Pensión Bienestar: calendario tentativo de pagos de marzo 2026

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México y cada bimestre beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Tras el depósito correspondiente al periodo enero-febrero, los beneficiarios ya esperan la fecha del pago de marzo de 2026, del segundo bimestre del año.

Según la programación de los depósitos anteriores, el próximo pago debería empezar el lunes 2 de marzo. No obstante, es frecuente que la Secretaría del Bienestar sea la entidad que valide el calendario oficial. Ariadna Montiel, la responsable de la dependencia, habitualmente comunica las fechas precisas por medio de los canales oficiales y las redes sociales de la Secretaría, por lo que es mejor esperar esa información.

Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2026

Desde enero de 2026, los apoyos bimestrales se incrementaron y actualmente se entregan los siguientes montos:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos cada dos meses

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Estos recursos buscan fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables en todo el país.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

Cabe mencionar que el que está en esta nota es solo un calendario tentativo que contempla los días hábiles del mes de marzo, así como el día de puente o de descanso obligatorio y el único día entre semana en el que se suspendería el pago.

Una vez que se haga oficial el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, esta misma nota se actualizará.

Pensión Bienestar - Calendario tentativo y fecha en la que iniciaría el segundo pago de 2026

Fecha de depósito | Letra inicial

Lunes 2 | Apellidos con letra A

Martes 3 | Apellidos con letra B

Miércoles 4 | Apellidos con letra C

Jueves 5 | Apellidos con letra C

Viernes 6 | Apellidos con letras D, E, F

Lunes 9 | Apellidos con letra G

Martes 10 | Apellidos con letra G

Miércoles 11 | Apellidos con letras H, I, J, K

Jueves 12 | Apellidos con letra L

Viernes 13 | Apellidos con letra M

Lunes 16 | No habría pago por ser día festivo

Martes 17 | Apellidos con letra M

Miércoles 18 | Apellidos con letras N, Ñ, O

Jueves 19 | Apellidos con letras P, Q

Viernes 20 | Apellidos con letra R

Lunes 23 | Apellidos con letra R

Martes 24 | Apellidos con letra S

Miércoles 25 | Apellidos con letras T, U, V

Jueves 26 | Apellidos con letras W, X, Y, Z

El lunes 16 de marzo no habría pagos, ya que ese es un día festivo oficial y no hay operaciones bancarias.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación, siempre y cuando haya convocatoria:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad).

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Número telefónico de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se solicita también un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar que los represente en el trámite. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.

Para resolver dudas o conocer el calendario oficial de pagos, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican las fechas exactas y las convocatorias para nuevos registros.

