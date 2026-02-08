México y Cuba comparten una historia de apoyo mutuo: Morena

Las tensiones al interior de México desde la opinión pública se han dividido (aún más) en las últimas semanas, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum hiciera pública la intención de su actual Administración de enviar ayuda humanitaria y petróelo a Cuba, isla del Caribe que se encuentra en crisis luego de que se suspendiera el envío de crudo por parte de Venezuela desde la internvención militar de Estados Unidos en enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Ante esto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó una publicación en la que resalta la buena relación que siempre han mantenido Cuba y México , tanto diplomática como humanitaria, misma que se ha estrechado en los momentos de crisis.

En la reciente publicación, Morena recapituló la llegada de médicos y médicas desde la isla del Caribe cuando más se necesitaba atención en zonas con baja accesibilidad a servicios sanitarios y también el apoyo recibido por parte de Cuba cuando en México estalló la pandemia de Covid-19 en 2020 .

Cuba y México siempre se han apoyado: Morena. X / @PartidoMorenaMx

Lee también: Profeco alerta sobre ofertas laborales falsas en redes sociales

Sismo de 2017

La brigada "Henry Reeve" habría brindado más de 13 mil consultas en consultorios de Oaxaca.

Covid-19 en 2020

Más de 800 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras cubanos habrían apoyado en cuidados intensivos para reforzar hospitales durante la pandemia.

Huracán "Melissa" 2025

Personal médico de Cuba habría apoyado tras el siniestro en las zonas más aisladas del Ixtepec.

Hoy en comunidades remotas...

Han realizado más de 242 mil servicios de salud, incluyendo estudios especializados que antes no estaban disponibles por falta de personal capacitado y aparatos.

México enviaría MAÑANA ayuda humanitaria a Cuba

La Presidenta declaró el pasado viernes que se enviaría ayuda humanitaria a Cuba, en donde se incluirán alimentos y otros insumos solicitados por la isla.

Mientras tanto, el país mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponerse a las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

" Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación ", señaló la Mandataria.

Con información de EFE.

Te recomendamos: Sheinbaum destaca el derecho a la educación y anuncia beca universitaria

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF