Morena cierra filas con Claudia Sheinbaum por reforma electoral

De cara a la presentación de la iniciativa de reforma electoral y su eventual discusión en el Congreso, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y anticipó un escenario complejo, en el que incluso sus aliados legislativos podrían no acompañar el proyecto.

Durante la inauguración del Seminario de Capacitación “Los No Tan Jóvenes Legislando 2026”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que el actual periodo de sesiones se desarrolla en un momento relevante y que se aproximan debates intensos, entre ellos el relacionado con la reforma electoral.

El legislador reconoció que, debido a la naturaleza constitucional de la propuesta, su aprobación requiere condiciones específicas que no están plenamente garantizadas. Explicó que se necesitan las dos terceras partes de los diputados presentes para que la reforma prospere. En caso de no alcanzar esa mayoría calificada, el proyecto no podrá avanzar en el proceso legislativo.

Además, recordó que el procedimiento no concluye en la Cámara baja, ya que una vez aprobado debe ser avalado por al menos 16 congresos estatales, es decir, la mitad más uno de las legislaturas locales del país, para que la reforma pueda entrar en vigor.

Monreal también admitió que no existe certeza sobre el respaldo de los partidos aliados. Señaló que no tienen la seguridad de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acompañen la iniciativa en esta ocasión, lo que implicaría que Morena enfrente el proceso con mayores dificultades para reunir los votos necesarios.

En ese contexto, afirmó que la Presidenta ha enfrentado distintos retos durante su administración y ha logrado avanzar con firmeza. Por ello, sostuvo que el grupo parlamentario debe respaldar la propuesta, incluso si ello implica asumir el proceso sin el apoyo de otras fuerzas políticas.

“Morena tiene que respaldarla, porque no somos un grupo de sueltos, no somos un grupo de individualidades, sino somos un movimiento”, expresó. Añadió que el respaldo se da respetando la diversidad de opiniones, ideologías y posturas que existen entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. "Morena tiene que respaldarla, porque no somos un grupo de sueltos (...), sino un movimiento”. ESPECIAL

El legislador también indicó que, aunque aún no se conoce el contenido definitivo de la iniciativa, el grupo parlamentario buscará construir acuerdos en caso de que llegue a la Cámara de Diputados. Señaló que se realizará un esfuerzo para dialogar con todas las bancadas, escuchar sus planteamientos y tratar de alcanzar consensos que permitan avanzar en el proceso legislativo.

Entre los temas que podrían formar parte de la reforma, mencionó la posible reducción del número de diputados de representación proporcional. Actualmente, la Cámara está integrada por 300 legisladores electos por mayoría y 200 por representación proporcional, por lo que una modificación en este rubro implicaría cambios en la composición del órgano legislativo.

Otro de los puntos planteados es la disminución de los costos de las campañas electorales y de los órganos encargados de organizar los comicios. Monreal señaló que las campañas en el país se encuentran entre las más costosas, por lo que se busca reducir el gasto asociado a los procesos electorales.

Asimismo, destacó la intención de establecer una supervisión más estricta sobre el financiamiento de las campañas, con el objetivo de evitar que recursos de procedencia ilícita, como los vinculados al narcotráfico u otras actividades ilegales, influyan en los procesos electorales o alteren la voluntad popular.

La propuesta también contempla fortalecer el voto de los mexicanos en el extranjero, con el propósito de recuperar la esencia de la representación de los migrantes. Además, se busca reforzar la participación ciudadana y ampliarla en distintos niveles, incluyendo el ámbito municipal, estatal y los mecanismos de consulta popular.

Otro aspecto considerado es la revisión del modelo de los tiempos oficiales en radio y televisión, conocidos como tiempos del Estado, lo que implicaría cambios en la forma en que se asignan estos espacios dentro del sistema electoral.

En este escenario, Morena reiteró su respaldo a la Presidenta y expresó su disposición para impulsar la reforma, aun en medio de un contexto legislativo que podría representar desafíos para su aprobación.