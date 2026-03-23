La Cuaresma 2026 es un periodo destacado dentro de las celebraciones del calendario litúrgico de la Iglesia católica, y consiste en una etapa de reflexión, penitencia y preparación espiritual previa a la Pascua. En México, esta temporada tiene un fuerte arraigo cultural y religioso, especialmente por las tradiciones asociadas a la Semana Santa y a los días en los que, de acuerdo con la fe católica, no se come carne.

Este año, la Cuaresma inició con el Miércoles de Ceniza el pasado 18 de febrero, y concluirá con la llegada del Jueves Santo, el 2 de abril, dando paso al Triduo Pascual. Durante este lapso, millones de fieles practican el ayuno, la oración y la abstinencia como una forma de preparación espiritual.

De acuerdo con la explicación difundida por el medio católico ACI Prensa y basada en criterios de la Conferencia Episcopal Española, la Cuaresma es "el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua" . En este periodo se intensifican prácticas como la limosna, la escucha de la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación.

Lista de días de Cuaresma y Semana Santa 2026 en los que NO se come carne

A lo largo de la Cuaresma existen fechas específicas en las que la Iglesia establece la abstinencia de carne como un acto penitencial. En 2026, estos días son los siguientes:

Miércoles de Ceniza - 18 de febrero de 2026: Marca el inicio oficial de la Cuaresma. Es un día de ayuno y abstinencia, por lo que no se consume carne como símbolo de penitencia y reflexión.

Marca el inicio oficial de la Cuaresma. Es un día de ayuno y abstinencia, por lo que no se consume carne como símbolo de penitencia y reflexión. Todos los viernes de Cuaresma: Desde el viernes 20 de febrero hasta el viernes 27 de marzo de 2026, los fieles practican la abstinencia de carne. Esta tradición recuerda los 40 días que Jesucristo ayunó en el desierto.

Además, para la Semana Santa también hay una lista de días en los que se debe practicar la abstinencia, los cuales son:

Jueves Santo - 2 de abril de 2026: Conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Aunque no es un día de ayuno obligatorio, en muchas comunidades se mantiene la tradición de evitar el consumo de carne.

Conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Aunque no es un día de ayuno obligatorio, en muchas comunidades se mantiene la tradición de evitar el consumo de carne. Viernes Santo - 3 de abril de 2026: Es uno de los días más solemnes del calendario católico, ya que recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. La abstinencia de carne es estricta.

El Sábado de Gloria (4 de abril) ya tiene permitido el consumo de carne entre los creyentes católicos, y lo mismo ocurre con el Domingo de Pascua (5 de abril).

Por qué es importante la abstinencia durante la Cuaresma

La práctica de no comer carne durante la Cuaresma y la Semana Santa no es solo un mandato alimentario. Este acto representa de manera simbólica el sacrificio y el respeto, así como una forma de acompañar espiritualmente el sufrimiento de Cristo. En México, esta tradición también ha dado origen a una amplia gastronomía basada en pescados, mariscos y platillos típicos de temporada.

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