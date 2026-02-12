Cada año, con los eventos de la Semana Santa que ponen fin a la Cuaresma, el Centro Histórico de Guadalajara se convierte en uno de los puntos más visitados de la ciudad debido a una tradición culinaria de muchos años: la instalación de puestos de empanadas en los alrededores de los templos.

La venta de empanadas en el primer cuadro de la ciudad suele estar permitida desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Pascua, periodo que culmina la Cuaresma 2026; para este año, no se han revelado las fechas, por lo que falta esperar el anuncio oficial por parte de las autoridades.

En años anteriores, el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado el permiso a vendedores incluso hasta el final del periodo vacacional de Semana Santa, con horarios que van de 09:00 a 21:00 horas. Para poder instalarse, los comerciantes deben contar con autorización municipal.

Esta tradición de la fe católica está ligada a la visita de los siete templos, una práctica de la grey católica de Jalisco que se realiza principalmente el Jueves Santo, y que consiste en recorrer distintas iglesias como símbolo de acompañamiento a Jesús desde su aprehensión hasta su crucifixión, de acuerdo con el medio católico ACI Prensa. No es casualidad que ese día sea también el de mayor venta de empanadas en la ciudad.

Templos del Centro de Guadalajara donde se instalan los puestos de empanadas

Los comerciantes suelen ubicarse en las inmediaciones de templos principales del Centro Histórico:

Catedral de Guadalajara

Templo de San José de Gracia

Templo de San Juan de Dios

Templo de Santa Mónica

Templo de La Merced

Templo de Capuchinas

Templo de Santa Teresa de Jesús

Sagrario Metropolitano de Guadalajara

Santuario de Guadalupe

Templo de San Agustín

Templo de San Francisco de Asís

Templo de Aranzazú

Templo de Santa María de Gracia

Templo del Carmen

Además de empanadas dulces y saladas, con sabores como la guayaba, piña, fresa, arroz con leche, champiñones, marlin, rajas con queso, mole, y muchas más, en la zona también se instalan vendedores de artículos religiosos como palmas y cirios, lo que ayuda a que durante el recorrido los visitantes se lleven, además de sus panes, recuerdos de fe.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF