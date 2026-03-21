¿Hay puente en Semana Santa 2026? Esto dice la LFT sobre el descanso

Si ya estás ansioso por disfrutar de un merecido descanso o planear un emocionante viaje, es posible que te hayas preguntado si podrás hacerlo durante la primera temporada vacacional de 2026. Este periodo ocurrirá en la Semana Santa y la de Pascua, la cual suele ser una de las épocas más esperadas en México, y beneficia a estudiantes y personal académico, se presenta como la oportunidad perfecta para organizar una escapada con la familia o con amigos, ya sea para ir la playa, conocer rincones del lugar donde vives, o explorar destinos fascinantes como lo son los Pueblos Mágicos.

¿Quiénes descansan en Semana Santa y Pascua?

Lo único es que hay que tener en cuenta que los días de Semana Santa no están considerados como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo (LFT), ni tampoco los patrones están obligados a otorgarlos como días libres remunerados. No obstante, al no ser un periodo de descanso para muchos, para algunos ofrece una especie de puente, es decir, días libres que también pueden aprovecharse para relajarse.

Según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la temporada vacacional de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria, se extenderá desde el 30 de marzo y hasta el 12 de abril, comprendiendo así un periodo de dos semanas.

¿Qué pasa con los trabajadores?

Algunas empresas deciden dar un periodo de descanso de dos días a sus trabajadores, el cual corresponde al Jueves y Viernes Santo, los principales en el calendario litúrgico. Estos, si se suman a que en ciertos trabajos los empleados gozan de descanso durante el fin de semana, se convierten automáticamente en un puente de 4 días libres.

Este año, los beneficiados con esto podrán disfrutar de sus merecidos días libres desde el jueves 26 de marzo (último día de clases) hasta el domingo 12 de abril (antes de volver a las escuelas).

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