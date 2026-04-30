¿Cuánto paga Producción para el Bienestar en 2026? Montos mínimos, máximos y fechas

El Gobierno de México ha dado a conocer las actualizaciones correspondientes para el sector agrícola, destacando la información sobre cuánto otorga y cómo se distribuye el programa Producción para el Bienestar, así como las fechas exactas en las que se realizarán los pagos este 2026. Este apoyo económico beneficia a productores de pequeña y mediana escala a lo largo del territorio nacional.

El programa atiende a productores de granos básicos como maíz, frijol, trigo y arroz, además de otros cultivos prioritarios como café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel, entre otros.

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Montos mínimos y máximos del pago de Producción para el Bienestar

El monto varía de acuerdo con el cultivo, número de hectáreas registradas y si éstas son de temporal o riego.

Para este año 2026, las autoridades federales han confirmado un ajuste al alza en los recursos entregados, estableciendo que el pago mínimo de Producción para el Bienestar se eleva a la cantidad de 7 mil 300 pesos. Este monto base está dirigido principalmente a los productores de pequeña escala, es decir, aquellos que poseen y trabajan superficies reducidas de tierra, garantizando que cuenten con un piso financiero sólido para desarrollar sus labores agrícolas.

Por otro lado, el esquema de apoyos contempla una escala progresiva basada en el tipo de cultivo y la extensión del terreno, por lo que el pago máximo puede alcanzar hasta los 24 mil pesos por productor. Esta cifra superior se destina a los agricultores de mediana escala que cumplen con los criterios establecidos en las reglas de operación del programa, permitiéndoles mantener la productividad de sus parcelas y contribuir de manera más robusta al abasto nacional de alimentos.

El apoyo se entrega de manera anual de forma directa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Montos del pago de Producción para el Bienestar. ESPECIAL

Calendario de pago de Producción para el Bienestar en 2026

Uno de los aspectos más esperados por los beneficiarios es la confirmación de las fechas de depósito. De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Bienestar, este 30 de abril de 2026 se lleva a cabo una de las dispersiones del año.

Para brindar mayor claridad a los agricultores, las autoridades han estructurado un cronograma de depósitos basado en el tipo de cultivo:

Jueves 30 de abril para productoras y productores de maíz, milpa y sorgo

para productoras y productores de maíz, milpa y sorgo Lunes 18 de mayo para quienes cultivan frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo

para quienes cultivan frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo Lunes 15 de junio para el cultivo de arroz

para el cultivo de arroz Lunes 7 de septiembre para café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos

Es importante recordar que los beneficiarios no necesitan acudir a las sucursales del Banco del Bienestar desde las primeras horas del día, ya que el dinero permanece seguro en sus cuentas una vez que se ha realizado el depósito.

Los productores pueden consultar su saldo de manera gratuita a través de la aplicación móvil del banco o llamando a la línea telefónica de atención.

Requisitos para asegurar el pago de Producción para el Bienestar

Para mantenerse en el padrón y seguir recibiendo el pago de Producción para el Bienestar, los agricultores deben cumplir con una serie de requisitos indispensables.

Entre ellos destaca la necesidad de estar inscritos en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura, contar con su tarjeta del Banco del Bienestar activa y, lo más importante, demostrar que la tierra registrada está siendo efectivamente cultivada.

Lista de requisitos:

Ser persona física.

Estar registrado o registrarse en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura.

Acreditar la legal posesión de uno o más predios mediante la presentación de documentos originales probatorios (los predios no deben estar en áreas naturales protegidas ni zonas urbanas).

Mantener en producción la superficie registrada con al menos uno de los cultivos elegibles o colmenas.

No estar registrado en el programa Sembrando Vida.

Contar con identificación oficial vigente y CURP.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

