Así pega la onda de calor a México este 30 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que este jueves 30 de abril el clima en México estará marcado por un contraste verdaderamente extremo que pondrá a prueba a toda la población.

Por un lado, una persistente circulación anticiclónica mantendrá el ambiente sofocante en gran parte del territorio nacional, pero por otro, un sistema frontal traerá un alivio tormentoso que requiere precauciones inmediatas por parte de Protección Civil.

¿Dónde continuará la implacable onda de calor?

Las altas temperaturas no darán tregua en 23 entidades de la República Mexicana , afectando directamente la rutina diaria de millones de personas que hoy celebran el Día del Niño en medio de un clima sumamente agobiante.

Estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y nuestro estado de Jalisco seguirán bajo los efectos directos de esta cúpula de calor extremo , obligando a los tapatíos a buscar refugio constante en la sombra.

En regiones específicas como el noroeste de Guerrero, los termómetros podrían superar los alarmantes 45 grados Celsius, representando un riesgo inminente para la salud pública por posibles golpes de calor y cuadros de deshidratación severa.

El esperado alivio llega para la Ciudad de México y otros estados

La buena noticia de la jornada es que la onda de calor finalizará oficialmente hoy en ocho entidades del país, permitiendo un ligero pero muy necesario respiro térmico para sus millones de habitantes tras días sofocantes.

Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México verán cómo la presión atmosférica disminuye gradualmente, disipando la pesada masa de aire caliente que los asfixiaba sin piedad.

Sin embargo, las autoridades meteorológicas advierten que el ambiente cálido persistirá durante la tarde en estas zonas, por lo que no se debe bajar la guardia ante la radiación solar extrema característica de esta temporada primaveral.

El frente frío 48 desata tormentas severas en el norte

Mientras el centro y sur del país literalmente arden, el norte enfrentará la furia del frente frío 48, que interactúa peligrosamente con una vaguada en altura y la poderosa corriente en chorro subtropical.

Esta inestable combinación meteorológica provocará lluvias puntuales fuertes, intensas descargas eléctricas y posible caída de granizo de gran tamaño en los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua y Coahuila durante el transcurso de las próximas horas.

Además, los pronósticos oficiales indican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que podrían generar densas tolvaneras e incluso la formación de torbellinos o tornados en las zonas abiertas del norte del territorio mexicano.

Para sobrevivir a este caos climático, aplica estos tips rápidos:

1. Mantente hidratado bebiendo al menos dos litros de agua fresca.

2. Usa protector solar FPS 50+ si estás en el occidente o sur.

3. Evita zonas inundables y asegura objetos sueltos si habitas en el norte del país.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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