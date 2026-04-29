La Pensión del Bienestar se ha consolidado como un salvavidas económico fundamental para millones de personas de la tercera edad en México. Sin embargo, en ocasiones los depósitos bimestrales se detienen abruptamente y sin previo aviso para el beneficiario.

En ciudades como Guadalajara y en el resto del territorio nacional, encontrarse con un cajero automático sin fondos genera una profunda angustia. Esta situación afecta directamente la calidad de vida de quienes dependen exclusivamente de este apoyo gubernamental para subsistir.

¿Por qué suspenden el pago de la Pensión del Bienestar a los adultos mayores?

De acuerdo con las reglas de operación, el motivo más frecuente para la retención del dinero radica en las inconsistencias de la CURP . Cualquier error tipográfico en este documento o en el acta de nacimiento bloquea automáticamente las transferencias.

Otra razón sumamente común es no haber acudido en tiempo y forma a recoger la nueva tarjeta del Banco del Bienestar . Quienes no completaron este proceso de bancarización no tienen una cuenta activa donde el gobierno pueda depositarles.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar tiene la facultad de pausar los depósitos si su sistema automatizado detecta una posible duplicidad de datos . Asimismo, si el adulto mayor cambió de domicilio y no lo notificó, podría ser marcado como ilocalizable .

¿Qué hacer para remediar la falta de depósito y recuperar tu dinero?

El primer paso para resolver este obstáculo financiero es mantener la calma y evitar a toda costa a los intermediarios. Existen estafadores que prometen soluciones mágicas a cambio de dinero, pero todos los trámites oficiales son estrictamente gratuitos.

Ariadna Montiel Reyes ha enfatizado en múltiples ocasiones que las aclaraciones deben hacerse de manera personal. El Gobierno federal no cobra ninguna comisión por reactivar a un beneficiario en el padrón de pagos.

Los afectados deben comunicarse de manera inmediata a la Línea de Bienestar oficial marcando al número 800 639 42 64 . Es vital tener la credencial de elector a la mano para que el operador pueda brindar un diagnóstico preliminar del problema.

Pasos clave y documentos necesarios para la reactivación en los Módulos de Bienestar

Para agilizar el proceso de reactivación, resulta indispensable acudir de forma presencial a uno de los Módulos de Bienestar más cercanos a tu domicilio. La atención cara a cara permite resolver las inconsistencias documentales con mayor rapidez y eficacia.

Tip 1: Reúne tu documentación. Lleva contigo una identificación oficial vigente con fotografía, tu acta de nacimiento legible, la impresión más reciente de tu CURP y un comprobante de domicilio que no supere los tres meses de antigüedad.

Tip 2: Solicita una revisión de estatus. Al llegar con los funcionarios, explica tu situación y entrega tus documentos para que el personal actualice tu expediente en el sistema. Asegúrate de proporcionar un número telefónico de contacto válido.

Tip 3: Guarda tu comprobante. Exige siempre un número de folio o un acuse de recibo del trámite de aclaración que acabas de realizar. Recuperar tu pensión es un derecho constitucional; actuar rápido garantizará que tus depósitos regresen a la normalidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la Secretaría del Bienestar

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