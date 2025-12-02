¿Cuántas personas puede transportar al día el Tren Maya?

Hace unas semanas, el Tren Maya rompió su récord histórico de pasajeros en un solo día. La cifra anterior se había registrado durante la pasada temporada vacacional, el pasado domingo 17 de agosto de 2025 cuando se movilizaron 7 mil 124 pasajeros a través de este medio en un solo día.

Sin embargo, el pasado lunes 17 de noviembre, el Tren Maya celebró un nuevo éxito tras lograr transportar a 7 mil 875 pasajeros. Dicho logro, de acuerdo con las autoridades de este medio de transporte confirma la confianza de los pasajeros en el servicio, combinando comodidad, seguridad y una conexión entre destinos únicos en los que se encuentran maravillas culturales y naturales del sureste de México. Hasta el momento esta cifra es la más alta sobre la cantidad de personas que puede transportar al día el Tren Maya.

Con ello, el proyecto se encuentra cerca de su meta anual de 1.2 millones de pasajeros transportados en 2025, todavía con algunos días por contabilizar. Hasta el momento se han movilizado un millón 129 mil 204 pasajeros en el año. El total histórico se encuentra en el millón 809 mil 754 pasajeros desde la apertura del Tren Maya.

Actualmente, el Tren Maya ofrece veinte servicios ferroviarios comerciales al día, con rutas que destacan por su alta demanda. Entre las rutas que generan mayor afluencia se encuentran los destinos turísticos como Playa del Carmen, Tulum, San Francisco de Campeche, Valladolid y Chichén Itzá.

¿Cuáles son los paquetes turísticos del Tren Maya para la temporada vacacional de invierno?

Mares y Lagunas: Tulum, Bacalar, Chetumal de 4 días y 3 noches

Ruta de las maravillas: Mérida, Chichén Itzá, Valladolid y Mérida de 4 días y 3 noches

Alma Libre en el caribe: Tulum, Playa del Carmen y Tulum de 4 días y 3 noches

Entre Lagunas y Leyendas: Chetumal, Bacalar y Tulum de 4 días y 3 noches

La tierra del jaguar: Tulum, Chichén Itzá y Mérida de 4 días y 3 noches

Corazón del mundo Maya: Mérida, Edzná y Palenque de 5 días y 4 noches

Raíces del Mayab: Mérida, Edzná, Campeche y Mérida de 5 días y 4 noches

Corazón de los Antiguos: Palenque, Edzná y Mérida de 5 días y 3 noches

Entre Pirámides y Palmeras: Mérida, Chichén Itzá y Tulum de 5 días y 4 noches

Un tesoro Maya: Palenque, Calakmul y Palenque de 6 días y 5 noches

Paraíso del Mayab: Tulum, Cancún y Tulum de 6 días y 5 noches

Santuario Maya: Tulum, Chetumal y Palenque de 7 días y 6 noches

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB