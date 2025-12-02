Esta es la primera semana del último mes del año; en ella podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate Hass por kilo a $24.80 pesos

Papa blanca por kilo a $19.80 pesos

Manzana Golden bolsa por pieza a $34.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $36.80 pesos

Uva roja sin semilla por kilo a $69.80 pesos

Papaya por kilo a $37.80 pesos

Toronja sangría por kilo a $29.80 pesos

Pera Danjou por kilo a $29.80 pesos

Granada roja por kilo a $89.80 pesos

Tomatillo verde sin cáscara por kilo a $39.80 pesos

Calabaza italiana criolla por kilo a $32.80 pesos

Chayote sin espinas por kilo a $29.90 pesos

Chile poblano por kilo a $49.80 pesos

Cebolla morada por kilo a $35.50 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero con vísceras por kilo a $38.90 pesos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos

Bacalao Noruego desmenuzado Valley Foods Prime por kilo a $408 pesos

Pavo entero Natural Valley Foods Fresh por kilo a $109 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $89.90 pesos

Pechuga de pollo bola por kilo a $99.00 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

