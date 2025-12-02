Martes, 02 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el primer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del último mes del año; en ella podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass por kilo a $24.80 pesos
  • Papa blanca por kilo a $19.80 pesos
  • Manzana Golden bolsa por pieza a $34.80 pesos
  • Manzana Red Delicious por kilo a $36.80 pesos
  • Uva roja sin semilla por kilo a $69.80 pesos
  • Papaya por kilo a $37.80 pesos
  • Toronja sangría por kilo a $29.80 pesos
  • Pera Danjou por kilo a $29.80 pesos
  • Granada roja por kilo a $89.80 pesos
  • Tomatillo verde sin cáscara por kilo a $39.80 pesos
  • Calabaza italiana criolla por kilo a $32.80 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $29.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $49.80 pesos
  • Cebolla morada por kilo a $35.50 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero con vísceras por kilo a $38.90 pesos
  • Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos
  • Bacalao Noruego desmenuzado Valley Foods Prime por kilo a $408 pesos
  • Pavo entero Natural Valley Foods Fresh por kilo a $109 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $89.90 pesos
  • Pechuga de pollo bola por kilo a $99.00 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones