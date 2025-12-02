Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 2 de diciembre

Hoy 2 de diciembre, Walmart tiene su primer Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 2 de diciembre

Frutas y verduras

Plátano Chiapas por kilo a $19.90 pesos

Naranja por kilo a $19.90 pesos

Mandarina por kilo a $39.90 pesos

Limón sin semilla a $19.90 pesos

Perón Golden Chihuahua por kilo a $34.90 pesos

Toronja por kilo a $29.90 pesos

Limón agrio por kilo a $19.90 pesos

Manzana gala por kilo a $34.90 pesos

Manzana gala en bolsa a $34.90 pesos

Cilantro por pieza a $8.90 pesos

Guayaba por kilo a $39.90 pesos

Champiñones por kilo a $69.90 pesos

Tejocote por kilo a $39.90 pesos

Manzana red Delicious por kilo a $34.90 pesos

Perón Golden en bolsa a $34.90 pesos

Piña miel por kilo a $16.90 pesos

Zarzamora por pieza a $39.90 pesos

Carnes y pescados

Arrachera de res marinada a 600 gr a $204 pesos

Medallones de atún Dolores Premium 4 piezas a $232 pesos

Filete de tilapia por kilo a $115 pesos

Pechuga sin piel por kilo a $159 pesos

