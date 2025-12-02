La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este martes 2 de diciembre sobre su asistencia al sorteo de la Copa FIFA 2026 y a la la inauguración del Mundial de Futbol el próximo año. Desde Palacio Nacional, así se pronunció:

Sheinbaum confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026 , la cual se realizará en el Estadio Banorte el 11 de junio del próximo año.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que regalará a una niña de escasos recursos el boleto que le entregue la FIFA para la inauguración.

No te pierdas: Recta final para la FGR; Jucopo elige a 10 finalistas

"Si usted regala el boleto, ¿usted ya no va al Estadio Azteca (Banorte) a la inauguración?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Sí, no iría, así es", respondió.

"¿No va?", se le insistió en Palacio Nacional.

"No", contestó.

¿Por qué Sheinbaum regalará su boleto del Mundial a una niña?

En el salón Tesorería, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que tomó la decisión de regalar el boleto de la inauguración del Mundial porque brindará la oportunidad de que esté presente en este acto alguien que no tiene la posibilidad económica de hacerlo.

Te puede interesar: Se asoma la lluvia este martes a Guadalajara

"Ya lo había dicho desde hace tiempo. Pienso yo que es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad, y transforma vidas. Entonces, yo lo había tomado esa decisión hace tiempo. Entonces esa fue la decisión", declaró.

Desconoce si Trump y Carney asistirán a la inauguración

La Mandataria federal señaló que todavía es temprano para saber si a la inauguración de la justa mundialista estará presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, países que también son sedes del Mundial de Futbol.

"Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir, y ya también, pues, el trato que le daríamos, por supuesto, de jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros países, pero todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos, en fin", dijo.

Además, a tres días de que se realice, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que aún evalúa si asiste o no, a Washington D.C., al sorteo de la Copa FIFA 2026 , al cual confirmó ayer el presidente de EU, Donald Trump.

"Todavía estamos (evaluando), yo creo mañana ya les informamos", dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA