La temporada de frentes frío ya comenzó en México, aunque no al invierno. Pero a pesar de que se pronostican menos fenómenos de este tipo, eso no representa que el frío vaya a ser menor. Estas son las proyecciones del clima en el país:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la temporada 2025-2026 se espera el ingreso de 48 frentes fríos al territorio mexicano, una cifra menor al promedio histórico de 50 sistemas .

Aunque el número es bajo, las autoridades advirtieron que la intensidad de cada evento dependerá de la fuerza y procedencia de las masas de aire polar que los acompañen .

La temporada inició en septiembre de 2025 y concluirá en mayo de 2026 . De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los meses con mayor actividad serán diciembre y enero, con hasta siete frentes cada uno , mientras que noviembre y marzo registrarán seis. En febrero, abril y septiembre (pasado) se prevén entre cuatro y cinco sistemas, y la temporada cerrará en mayo con tres.

“El Niño” y “La Niña”

El SMN explicó que este invierno estará influido por la fase de transición del fenómeno “El Niño”—oscilación del sur (ENOS)— a una débil “La Niña”, lo que favorecerá un clima más seco y temperaturas mínimas entre 1°C y 3°C por arriba del promedio.

Sin embargo, en zonas montañosas del norte y centro del país podrían presentarse descensos marcados por debajo de los -5°C, principalmente en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Además, se prevé que los sistemas frontales provoquen tormentas invernales, heladas y rachas fuertes de viento en regiones del norte y noreste, así como lluvias en el golfo de México y el oriente del país.

Conagua advirtió que la variabilidad climática asociada al calentamiento global modifica la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, por lo que el monitoreo constante y las medidas de prevención serán clave en los próximos meses.

Lluvias en México

En tanto, prevalecerán lluvias puntuales muy fuertes en 10 estados de la República mexicana y temperaturas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de otras 20 entidades , pronosticó el SMN.

El reporte diario del SMN indica que las lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), caerán en regiones de Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este); las fuertes, de 25 a 50 mm, en zonas de Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

Asimismo, intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en zonas de Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones las montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar caída de árboles y anuncios, indicó el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, prevalecerá el evento de norte muy fuerte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora (km/h) en regiones de Oaxaca y Chiapas (Istmo y golfo de Tehuantepec); también se prevén rachas de viento de 40 a 55 km/h, por la mañana, en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

En consecuencia, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en el golfo de Tehuantepec, y olas de 1.5 a 2.5 m de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo por la tarde.

Las condiciones descritas serán generadas por el sistema frontal número 12 que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la sonda de Campeche, su masa de aire frío, la onda tropical número 40 que se aproximará a Quintana Roo, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

