Algunos estados del país presentarán lluvias este miércoles 5 de noviembre, según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el frente núm. 12, se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, interaccionará con la onda tropical núm. 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, originando lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro); puntuales fuertes en Tabasco (norte y centro), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este); intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra); así como lluvias aisladas en Veracruz (región Capital) y Puebla (región Valle Serdán).

Se pronostica que al final del día, el frente frío núm. 12 se disipe sobre el mar Caribe. La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente del país; sin embargo, por la mañana se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. En el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de noviembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte y centro), Oaxaca (este) y Chiapas (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital) y zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 05 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León (suroeste), Jalisco (noreste), Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos (norte), Estado de México, Ciudad de México (sur), Oaxaca y Veracruz.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA