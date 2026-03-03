A 100 días de que ruede el balón en el Mundial 2026 que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, el brillo del trofeo más codiciado del futbol a nivel selecciones iluminó este martes 3 de marzo Palacio Nacional.

Fue al final de "La Mañanera del Pueblo" cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la Copa del Mundo de la FIFA como parte del tour que realiza por los países anfitriones.

El ambiente cambió por unos minutos en el Salón de Tesorería: de las preguntas, pasó a un ambiente mundialista.

La entrega de la Copa del Mundo

El encargado de entregar el trofeo fue José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto, campeón con Brasil en el Mundial de 1994; el brasileño fue el primero en tocar la copa —reservada para quienes han sido campeones del mundo o para los jefes de Estado de los países sede— y, fiel a la memoria colectiva del futbol, la arrulló como si fuera un bebé, replicando la celebración que inmortalizó hace tres décadas.

A petición de los organizadores, la Mandataria mexicana cargó el trofeo y lo alzó en señal de triunfo, arrancando aplausos entre los asistentes y algunos medios de comunicación presentes en el lugar.

El encargado de entregar el trofeo fue Bebeto, campeón con Brasil en el Mundial de 1994. EFE / M. Guzmán

También, la Presidenta Sheinbaum recibió 25 boletos destinados a campeones del futbol social que organiza México, así como un obsequio enviado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: una copa en miniatura y una bufanda conmemorativa.

La escena también sirvió como plataforma para destacar el papel de México como anfitrión por tercera ocasión en la historia, un hecho inédito a nivel mundial.

Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, subrayó el orgullo de que el país vuelva a ser sede y afirmó que la gira del trofeo —que recorrerá 10 ciudades con experiencias gratuitas— busca llevar la fiesta más allá de los estadios.

"Como mexicano, me llena de orgullo saber que por tercera ocasión seremos locales. Ningún otro país del mundo puede decir eso. Solo México", expresó. Añadió que el objetivo es que el Mundial 2026 se viva en plazas, calles y comunidades, y que la celebración sea incluyente y cercana a la gente.

Balat también destacó que el trofeo llegó procedente de Guadalajara como parte de la ruta nacional y sostuvo que el Mundial 2026 representa una oportunidad para que la región de Norteamérica se encuentre a través del futbol, comparta emociones y proyecte una imagen de fortaleza y unidad.

Con el trofeo ya en suelo capitalino y la cuenta regresiva en marcha, la estampa de la Copa del Mundo en Palacio Nacional dejó una imagen simbólica: México se prepara, una vez más, para mostrarse ante el mundo con balón al centro y silbatazo por venir.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF