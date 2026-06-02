Este martes, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, presentó un informe sobre el dengue en México, en el cual destacó una reducción de los casos respecto a años anteriores e informó avances para la incorporación de vacunas contra la enfermedad en el país.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que de enero a mayo de 2026 se han registrado cuatro defunciones por esta infección, al tiempo que destacó una reducción importante de los casos respecto al brote registrado durante 2024 y 2025.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que las muertes ocurrieron en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca, y aseguró que las estrategias preventivas implementadas por el gobierno federal han permitido disminuir significativamente la incidencia de la enfermedad.

"Tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante, y eso ha sido a través de una serie de medidas preventivas", señaló.

Salud destaca campaña "Cinco pasos para un hogar sin mosquitos"

Kershenobich recordó que la meta de la actual administración es reducir en 50% los nuevos casos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030, objetivo que, afirmó, podría superarse gracias a las acciones de prevención emprendidas en distintas regiones del país.

Entre ellas destacó la campaña denominada "Cinco pasos para un hogar sin mosquitos", que promueve eliminar criaderos mediante el tapado de depósitos de agua, la limpieza de patios y la eliminación de objetos que acumulen líquidos.

Además, informó que México avanza en el uso de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, la cual inhibe la transmisión del virus del dengue.

Este programa inició en Yucatán y Baja California Sur y será ampliado a Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.

"Si logramos cambiar toda la población de mosquitos, hay países que han logrado en tres años erradicar el dengue", afirmó.

Avanzan los planes para incorporar vacuna contra el dengue

El titular de Salud también anunció avances para incorporar vacunas contra el dengue.

Explicó que una vacuna desarrollada en Japón ya cuenta con registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y se encuentra en proceso de integración al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

De manera paralela, dijo que el gobierno mexicano mantiene una colaboración con el Instituto Butantan de Brasil para una segunda vacuna dirigida a poblaciones específicas del país donde circulan distintos genotipos del virus, como ocurre en la región Huasteca.

"Estamos trabajando en los criterios para poder aplicar la vacuna de dengue. Al mismo tiempo, estamos en colaboración con Butantan, en Brasil, con otra vacuna para tratar poblaciones específicas en México", explicó.

Finalmente, el secretario destacó los resultados de la Jornada Nacional de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública, en las que participaron las 32 entidades del país y más de 20 millones de personas, mediante actividades de prevención, detección oportuna y promoción de la salud.

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MB