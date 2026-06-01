Placas Vehiculares en Jalisco: confirman multas en estos casos por tener placas vencidas

A partir de este primero de junio de 2026, los conductores en Jalisco que circulan con placas vehiculares vencidas podrán enfrentar sanciones económicas formales. La Secretaría de la Hacienda Pública cerró definitivamente el periodo de canje gratuito el pasado sábado 30 de mayo. Ahora, los oficiales de la Policía Vial tienen la facultad de emitir multas a los propietarios de vehículos que portan los diseños anteriores: Minerva, Gota y Maguey.

El titular de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, aclaró la mecánica de las infracciones. La corporación descarta la realización de operativos exclusivos para cazar a los infractores.

En su lugar, los agentes aplicarán la multa de forma adicional a los automovilistas que cometan otra falta al reglamento de movilidad. Si un conductor excede el límite de velocidad, ignora un semáforo en rojo o utiliza el teléfono celular, el oficial verificará la vigencia de las láminas y sumará la sanción correspondiente.

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¿De cuánto es la multa por tener placas vencidas en Jalisco?

Quienes omitieron el trámite a tiempo pierden el estímulo fiscal del programa. Ahora, el propietario del vehículo debe cubrir el costo total de la matrícula ordinaria, el cual ronda los 2 mil 500 pesos. Además, para recibir las nuevas láminas, son necesarias modificaciones en el padrón vehicular, por lo que, en total, el costo del procedimiento ronda los 4 mil pesos.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que la multa por circular con placas vencidas equivale a un rango de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto significa un impacto directo al bolsillo que va desde los 2 mil 347 pesos hasta los 7 mil 39 pesos.

¿Por qué el Gobierno de Jalisco exige el cambio de placas?

La renovación obligatoria del padrón vehicular responde a una estrategia integral de seguridad y control administrativo. El Gobierno de Jalisco implementó esta medida para fortalecer los mecanismos de identificación de los automóviles que transitan en el estado. Las placas con diseños antiguos carecen de los elementos de seguridad modernos, lo que dificulta su lectura en los sistemas de videovigilancia y arcos de seguridad.

Los modelos conocidos como Collage y Cabañas representan las únicas láminas autorizadas para transitar libre por las vías de los 125 municipios de la entidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB