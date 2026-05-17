Claudia Sheinbaum inaugura planta “Leche para el Bienestar” en Campeche

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la nueva Planta Pasteurizadora “Leche para el Bienestar”, un proyecto con el que el Gobierno federal busca fortalecer la soberanía alimentaria en el sur-sureste del país y garantizar precios justos para productores de leche de la región.

La nueva planta, ubicada en el Parque Bicentenario de San Francisco, Campeche, requirió una inversión superior a 130 millones de pesos y forma parte del compromiso número 67 del Gobierno de México. El proyecto busca rescatar la cuenca lechera del estado, ampliar la capacidad de acopio y asegurar el abasto de leche subsidiada para miles de familias.

Durante el acto inaugural, Sheinbaum afirmó que esta obra responde a uno de los compromisos asumidos con la población campechana.

“Uno de los compromisos que hice con el pueblo de Campeche fue construir una planta de pasteurización de leche para garantizar el acopio a precios justos para las y los productores. Esta obra forma parte del programa Leche para el Bienestar, que ya cuenta con 11 plantas y una producción de 750 millones de litros”, señaló.

La presidenta recorrió previamente las distintas áreas de operación de la planta, entre ellas recepción de leche, laboratorios, pasteurización, envasado, almacenamiento y sistemas de enfriamiento, acompañada por directivos del programa y personal técnico.

Sheinbaum afirmó que esta obra responde a uno de los compromisos asumidos con la población campechana. CORTESÍA

Inversión millonaria y apoyo a productores de la región

La planta forma parte del programa “Leche para el Bienestar”, estrategia federal orientada a garantizar el acceso a leche fortificada y a bajo costo para familias con carencias alimentarias en Campeche, Yucatán y Tabasco.

De acuerdo con el Gobierno federal, el programa distribuye actualmente leche subsidiada a 7.5 millones de familias en las zonas más vulnerables del país y opera a través de más de 26 mil Tiendas del Bienestar.

Además del impacto social, el proyecto busca fortalecer la producción regional mediante un esquema de compra garantizada. El precio de adquisición será de 11.50 pesos por litro, el más alto del país para pequeños productores.

La nueva infraestructura permitirá abastecer a más de 200 mil derechohabientes del Programa de Abasto Social en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con la planta se consolidan mecanismos de comercialización para pequeños productores y se garantiza leche fortificada a bajo costo. CORTESÍA

Así operará la nueva planta pasteurizadora en Campeche

Previo al acto inaugural, la presidenta recorrió las distintas áreas operativas de la planta, entre ellas recepción de leche, laboratorios, zona de pasteurización, almacenamiento, homogenización y área de envasado.

El director general de “Leche para el Bienestar”, Antonio Talamantes Geraldo, encabezó el recorrido técnico junto con directivos nacionales de operación y producción.

La planta incorpora tecnología especializada para el procesamiento y conservación de leche, incluyendo silos de almacenamiento, sistemas de enfriamiento, pasteurización industrial, homogenización, tratamiento de aguas residuales y líneas automatizadas de envasado.

Entre los principales componentes destacan:

Dos silos de almacenamiento de 30 mil litros cada uno.

Pasteurizador industrial con capacidad de 100 mil litros diarios.

Sistema integral de refrigeración.

Planta tratadora de aguas residuales.

Líneas de envasado para bolsas de 1 y 2 litros.

La obra incluye una nave industrial de más de 2 mil metros cuadrados, laboratorios, áreas administrativas, patios de maniobra y cuartos de máquinas.

Durante el evento estuvieron presentes integrantes del gabinete federal y estatal, entre ellos la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; y el director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo.

El Gobierno de México señaló que la nueva planta operará bajo estándares de responsabilidad social y ambiental, con el objetivo de fortalecer las cadenas regionales de producción y reducir la dependencia alimentaria en el sureste mexicano.

La estrategia busca también consolidar mecanismos de comercialización para pequeños productores y garantizar leche fortificada a bajo costo para población con carencias alimentarias.