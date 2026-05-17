Hot Sale 2026: ¿qué tiendas participan en México?

El Hot Sale 2026 ya tiene fecha oficial y miles de consumidores en México se preparan para una avalancha de descuentos en tecnología, ropa, viajes y supermercados. Pero junto con las ofertas también llegan riesgos como fraudes digitales, compras impulsivas y deudas que podrían extenderse durante meses.

El Hot Sale 2026 se realizará del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio y volverá a reunir a cientos de empresas con promociones especiales en línea.

La campaña, organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online, mejor conocida como AMVO, se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes para el comercio electrónico en México.

Este año participarán más de 600 marcas y plataformas digitales con descuentos, meses sin intereses, bonificaciones bancarias y envíos gratuitos.

Aunque el periodo oficial comenzará el 25 de mayo, algunas empresas adelantaron promociones desde el viernes 22 o sábado 23 de mayo mediante preventas y beneficios exclusivos para ciertos clientes.

Las tiendas más importantes ya preparan promociones

Entre las cadenas confirmadas aparecen tiendas departamentales, supermercados, empresas tecnológicas y plataformas de viajes.

En el sector de tiendas y autoservicio participarán:

Liverpool

Sears

Sanborns

Suburbia

Coppel

Walmart

Bodega Aurrera

Sam's Club

También se sumarán supermercados y farmacias como Chedraui, Farmacias Guadalajara y Farmacias Benavides. Además, tiendas como El Palacio de Hierro volverán a lanzar promociones previas conocidas como “Días de Cortesía”.

Tecnología y electrónicos serán las categorías más buscadas

Como ocurre cada año, los productos tecnológicos volverán a dominar las búsquedas durante el Hot Sale. Celulares, pantallas, computadoras, consolas y accesorios suelen encabezar las listas de productos más consultados y vendidos.

Entre las marcas participantes destacan:

Samsung

Xiaomi

Sony

Lenovo

Acer

Asus

Apple

También participarán plataformas digitales como CyberPuerta y TikTok Shop.

La expectativa alrededor de estas categorías crece porque muchas tiendas ofrecen meses sin intereses y bonificaciones bancarias que facilitan compras de alto valor. Moda, viajes y bancos también tendrán descuentos El Hot Sale no estará enfocado únicamente en electrónicos.

Empresas de moda deportiva y ropa también lanzarán promociones importantes, entre ellas:

Nike

Adidas

Puma

New Balance

SHEIN

En turismo y reservaciones aparecerán descuentos de:

Aeroméxico

Booking.com

BestDay

World of Hyatt

Además, bancos como BBVA, Citibanamex y American Express ofrecerán promociones especiales, bonificaciones y financiamientos en compras seleccionadas.

Los riesgos del Hot Sale 2026

Junto con el aumento de compras también crecen los riesgos relacionados con fraudes digitales y endeudamiento. Especialistas en comercio electrónico y la propia AMVO recomiendan analizar cuidadosamente cada compra antes de aprovechar promociones. Durante estas campañas suelen incrementarse intentos de phishing, páginas falsas y mensajes fraudulentos que buscan obtener datos bancarios.

Por ello, expertos aconsejan:

Comprar únicamente en sitios oficiales.

Revisar que la página tenga conexión segura.

Evitar enlaces enviados por mensajes sospechosos.

Guardar correos y comprobantes de compra.

Leer políticas de devolución y garantía.

Usar métodos de pago protegidos.

Los meses sin intereses pueden convertirse en un problema

Aunque los financiamientos son uno de los principales atractivos del Hot Sale, especialistas financieros advierten que no siempre representan una buena decisión. Categorías como pantallas, consolas y electrodomésticos suelen ser especialmente tentadoras por la cantidad de pagos diferidos disponibles.

Sin embargo, expertos recuerdan que acumular demasiados meses sin intereses puede afectar las finanzas personales durante el resto del año. La recomendación principal es comprar únicamente productos realmente necesarios y comparar precios antes de tomar decisiones impulsivas.

El Hot Sale busca impulsar compras más conscientes

De acuerdo con información y recomendaciones de la AMVO, el objetivo no es solamente encontrar descuentos, sino fomentar compras más informadas y seguras. El crecimiento del comercio electrónico en México ha convertido al Hot Sale en uno de los momentos más importantes para consumidores y empresas.

Y aunque las ofertas prometen atraer millones de compras durante nueve días, la diferencia entre aprovechar una promoción o terminar endeudado dependerá, principalmente, de qué tan consciente sea cada decisión de compra.

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