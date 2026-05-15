La propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de modificar el calendario escolar para adelantar el inicio de las vacaciones, anunciada el 7 de mayo y posteriormente descartada, ha puesto en duda la permanencia de Mario Delgado Carrillo al frente de la dependencia.

En este contexto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó las versiones que afirman que se alista la salida de Mario Delgado de la SEP y aseguró que el funcionario está “haciendo un gran trabajo” en su cargo.

Tras descartar la renuncia de Delgado, durante su conferencia matutina Sheinbaum enfatizó que incluso hoy se reunirá con el secretario en un evento de la SEP.

Te puede interesar: CRT revela cuántos mexicanos ya realizaron el registro obligatorio de telefonía móvil

Sheinbaum defiende a Mario Delgado

“No, Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP”, aseguró Sheinbaum, al destacar los avances en educación básica, media superior y superior.

La Presidenta resaltó que, bajo la conducción de Delgado, se impulsa el nuevo Bachillerato Nacional, la ampliación de la oferta de preparatorias y la creación de 333 mil nuevos espacios en educación superior, en coordinación con la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones.

Sheinbaum también destacó el programa de becas universales para estudiantes de secundaria pública, el apoyo a alumnos de nivel medio superior y la expansión de las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El origen de la polémica en torno al calendario de la SEP

La semana pasada, la SEP anunció que adelantaría el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio. Mario Delgado, titular de la dependencia, argumentó que esta decisión respondía a la “extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días”, además de la realización del Mundial de Futbol.

El anuncio generó críticas en diversos sectores, incluidos padres de familia y especialistas.

Una de las principales preocupaciones era que la reducción de días de clases impactara directamente en el aprendizaje y agravara el rezago educativo arrastrado desde la pandemia de COVID-19. También se cuestionó que las modificaciones se aplicaran en todos los estados del país, a pesar de que el Mundial solo tendrá tres sedes en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Asimismo, se cuestionó que la suspensión de clases fuera una medida adecuada para evitar afectaciones a la comunidad estudiantil por las condiciones meteorológicas, por lo que se sugirieron horarios escalonados e incluso mudar las labores a modalidad virtual.

Al día siguiente, Claudia Sheinbaum afirmó que el calendario se trataba de una propuesta del titular de la dependencia, Mario Delgado, la cual habría surgido directamente de peticiones de distintas entidades del país y de maestros que solicitaron adelantar el inicio de las vacaciones por la realización del Mundial de Futbol.

Ante las críticas, el lunes 12 de mayo se realizó la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde las autoridades determinaron respetar el calendario original establecido al inicio del ciclo escolar.

Con información de SUN

Lee también: Conoce los horarios de los cierres viales en la Carretera a Chapala por obras

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

