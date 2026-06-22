La izquierda latinoamericana atraviesa uno de sus momentos más críticos desde 1989. Mientras diversos gobiernos de corte progresista han perdido terreno frente a la polarización electoral, el mapa político regional se contrae, dejando a figuras como la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una posición de aislamiento estratégico.

En su reciente columna, el periodista Diego Petersen analiza este fenómeno, señalando que los gobiernos de izquierda en la región enfrentan una crisis de legitimidad y eficacia que requiere una revisión profunda .

El aislamiento de la izquierda en la región

El análisis destaca que, más allá de la retórica, la realidad política es cruda: los gobiernos democráticos de izquierda han ido retrocediendo. Con excepciones que enfrentan sus propios dilemas, el bloque regional se desmorona .

"Efectivamente cada día hay menos gobiernos de izquierda con los cuales hacer bloque en América Latina y por lo tanto con los cuales competir como la más popular", apunta Petersen al referirse a la posición de la presidenta mexicana.

Mientras que en Brasil, Lula da Silva intenta navegar equilibrios complejos, el gobierno de Sheinbaum enfrenta presiones externas desde Estados Unidos y serios retos internos. Por otro lado, los regímenes no democráticos —Venezuela, Cuba y Nicaragua— atraviesan crisis estructurales, desde fracturas internas hasta el colapso económico y el aislamiento internacional.

Economía e ineficiencia: los talones de Aquiles

Para el columnista, el declive no es producto del azar, sino de fallas estructurales compartidas. Las debilidades principales se centran en dos ejes: el manejo económico y la erosión de las instituciones democráticas .

El problema de confianza que enfrentan estos gobiernos se traduce directamente en una parálisis de la inversión. Al respecto, el autor advierte que el indicador más preocupante no es solo el freno de las grandes fortunas, sino la pérdida de dinamismo en el sector privado real:

"La reducción del número de patronos inscritos en el IMSS es quizá el signo más importante del freno de la inversión... y por lo tanto de la falta de crecimiento".

El reto de la capacidad gubernamental

Uno de los puntos centrales del análisis es la gestión pública. La prevalencia de la lealtad política sobre la capacidad técnica —un esquema heredado y consolidado en la etapa anterior— se perfila como el obstáculo mayor para la actual administración federal.

El texto subraya que el modelo de los programas sociales, aunque esencial para la justicia social, enfrenta un límite insuperable si no se acompaña de crecimiento económico y servicios públicos de calidad. Según Petersen, la salud y la educación son los "igualadores sociales por excelencia" que hoy presentan deficiencias críticas.

Conclusión: la urgencia de repensar el proyecto

La tesis central de la columna es que la izquierda latinoamericana carece actualmente de una hoja de ruta clara para adaptarse a los tiempos actuales. El diagnóstico es directo: se necesita una reinvención.

Ante la falta de crecimiento, la incertidumbre jurídica y la ineficiencia administrativa, la izquierda se encuentra en una encrucijada histórica. Como concluye Petersen, "la izquierda vive tiempos difíciles, quizá los más complejos desde la caída del muro de Berlín en 1989, y le urge quien la piense".

Con información de Diego Petersen

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