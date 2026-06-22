La emoción del futbol se traslada a las canchas mexicanas, pero el estado del tiempo podría jugar un papel determinante en el desarrollo de los encuentros. De acuerdo con el más reciente pronóstico del meteorólogo Mauricio López Reyes, el territorio nacional experimentará una semana con condiciones climáticas "variables y contrastantes", lo que afectará de manera desigual a las sedes que albergan los encuentros internacionales.

La configuración atmosférica actual, caracterizada por el paso de ondas tropicales y una alta humedad, ha creado el escenario perfecto para tormentas recurrentes en el centro y occidente del país. Según el modelo de alta resolución WRF-GEOSMET, la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera será el factor principal de las lluvias que se esperan para los próximos días.

Alerta por lluvia en Guadalajara y Ciudad de México

La agenda deportiva se verá condicionada por el fenómeno meteorológico, siendo Guadalajara y la Ciudad de México las plazas con mayor probabilidad de precipitaciones durante los eventos .

Para el encuentro programado en Guadalajara este 23 de junio, el reporte es contundente: existe una "probabilidad alta de lluvia cerca o durante la hora del partido" . Esta situación exige que tanto organizadores como asistentes tomen las precauciones necesarias ante posibles tormentas que podrían alterar el ritmo del juego o la comodidad en los estadios.

Una situación similar se presenta en la Ciudad de México para el partido México vs. Chequia. El análisis técnico advierte nuevamente sobre una "probabilidad alta de precipitación cerca de la hora del partido" . La combinación de nubosidad densa y humedad ambiental en la capital mexicana aumenta el riesgo de aguaceros significativos, un factor que los aficionados deberán considerar al planear su asistencia al recinto deportivo.

Monterrey, el oasis de estabilidad en la jornada

En contraste con el centro y occidente del país, el norte de México se perfila como la zona con mejores condiciones para el espectáculo futbolístico. Para la sede de Monterrey, programada para recibir actividad este 24 de junio, el pronóstico es mucho más alentador.

"Monterrey | 24 de junio: tiempo más estable y baja probabilidad de lluvia", señala el meteorólogo López Reyes, basándose en la simulación del modelo WRF-GEOSMET.

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Esta estabilidad climática en Nuevo León contrasta con el panorama nacional, donde los estados del norte, junto con Sonora y Baja California, registrarán precipitaciones mucho más limitadas, permitiendo un desarrollo de actividades más fluido.

Panorama nacional: Lluvias irregulares

Más allá de los estadios, el meteorólogo advierte que el país vive un patrón de lluvias con "distribución muy irregular". Mientras que en el Bajío, la Sierra Madre Occidental y las zonas montañosas del sur las tormentas serán constantes debido a las condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad, en la Península de Yucatán los eventos serán apenas "puntuales y dispersos".

Ante este escenario de variabilidad, se recomienda a los seguidores del futbol seguir de cerca los reportes meteorológicos de última hora, ya que el modelo WRF-GEOSMET continúa procesando datos para ajustar el comportamiento de estas tormentas que, aunque localizadas, podrían ser intensas durante las horas de mayor actividad deportiva.

FACEBOOK / Mauricio López Reyes

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Mauricio López Reyes

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