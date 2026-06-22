Si pensabas que el clima daría tregua, este lunes 22 de junio trae una sorpresa. El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará un aumento drástico de calor seguido de fuertes lluvias , obligándote a salir con paraguas y ropa ligera para no sufrir los estragos de este clima tan cambiante.

Las condiciones meteorológicas de hoy marcan un cambio muy significativo respecto a los días anteriores, jornadas donde la constante nubosidad había logrado mantener el termómetro a raya en toda la ciudad.

De acuerdo con los reportes más recientes, la radiación solar será sumamente intensa desde las primeras horas de la mañana, elevando rápidamente la sensación térmica en las calles tapatías.

El regreso de las altas temperaturas a Jalisco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido puntualmente que la región centro del estado de Jalisco enfrentará un ambiente bastante bochornoso durante la mayor parte de esta jornada de lunes.

Este notable incremento de calor se debe principalmente a un sistema de alta presión que despejará parcialmente el cielo matutino, permitiendo que los rayos solares impacten con mucha mayor fuerza.

Ante este panorama, los especialistas en salud recomiendan a toda la población mantenerse en constante hidratación y evitar a toda costa la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Además, el uso de protector solar de amplio espectro será una medida indispensable para todas aquellas personas que deban realizar actividades al aire libre o caminar por la ciudad.

Lluvias vespertinas: el contraste del día

A pesar del calor sofocante que dominará la mañana, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara pronostica un giro radical en el clima hacia la tarde.

La constante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico generará las condiciones atmosféricas propicias para el rápido desarrollo de tormentas locales en diversos puntos del área metropolitana.

Estas precipitaciones podrían presentarse de forma repentina y con gran intensidad, llegando acompañadas de fuerte actividad eléctrica y posibles rachas de viento que complicarán la visibilidad.

Los modelos meteorológicos indican que las zonas sur y oriente de la metrópoli son las que tienen la mayor probabilidad de registrar los acumulados de agua más significativos hoy .

Por ello, resulta crucial que los conductores extremen todas las precauciones al volante, recordando que el pavimento mojado y los encharcamientos incrementan drásticamente el riesgo de accidentes viales.

¿Cómo prepararse para este lunes?

La inusual combinación de altas temperaturas matutinas y lluvia vespertina creará un molesto efecto de "olla de presión", elevando considerablemente la humedad relativa en el ambiente durante la noche.

Para enfrentar este lunes con éxito, la mejor estrategia es vestir en capas utilizando prendas de algodón transpirable, y por supuesto, no olvidar el impermeable antes de salir de casa.

Finalmente, mantente muy atento a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil y planifica tus traslados vespertinos con anticipación para evitar quedar atrapado en el intenso tráfico bajo la tormenta.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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