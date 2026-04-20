Confirmado por la SEP: esta es la fecha en la que terminan las clases 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado de manera oficial la fecha exacta en la que concluirá el presente ciclo escolar, un dato de suma importancia para millones de familias mexicanas y jaliscienses.

Conocer el último día de clases establecido en el calendario oficial permite a los padres de familia, tutores y docentes organizar con anticipación el cierre de las actividades académicas y planificar las próximas vacaciones.

Este anuncio brinda certeza a la comunidad educativa sobre los tiempos y procesos que restan antes de dar por terminado el periodo de enseñanza en las aulas de educación básica en todo el territorio nacional.

¿Cuándo es el último día de clases en el calendario de la SEP?

De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ciclo escolar 2025-2026 consta de 185 días efectivos de enseñanza para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, las autoridades educativas han estipulado que los alumnos acudirán a las aulas hasta mediados del mes de julio.

Específicamente, el miércoles 15 de julio de 2026 será la jornada final en la que los estudiantes se presentarán en sus respectivos planteles, dando paso al receso de verano. Por su parte, el personal docente y administrativo concluirá sus labores el viernes 17 de julio, tras finalizar los procesos de evaluación y entrega de boletas.

El establecimiento del último día de clases en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es una decisión arbitraria, sino que responde a una planeación pedagógica diseñada para cumplir con los planes y programas de estudio vigentes.

Este cronograma aplica de manera obligatoria tanto para las escuelas públicas como para los colegios privados que se encuentran incorporados al Sistema Educativo Nacional. La confirmación de esta fecha límite asegura que se cumplan los objetivos de aprendizaje trazados desde el inicio del ciclo en septiembre del año anterior, garantizando así una educación completa y de calidad para todos los niños y adolescentes del país.

La llegada de las vacaciones de verano representa un momento crucial para el descanso físico y mental de los estudiantes, quienes han atravesado meses de constante esfuerzo académico.

Saber con exactitud cuándo inician estas semanas libres facilita la contratación de cursos de verano, la programación de viajes familiares y la estructuración de rutinas de esparcimiento en el hogar.

Puentes en el calendario antes de las esperadas vacaciones

Antes de llegar al último día de clases y disfrutar de las vacaciones largas, el calendario escolar contempla diversas suspensiones de labores que brindan breves periodos de descanso a la comunidad estudiantil. A partir de mayo de 2026, los alumnos de educación básica todavía podrán gozar de varios días inhábiles oficiales.

El mes de mayo es tradicionalmente conocido por su alta concentración de días festivos y puentes. Según lo estipulado por la autoridad educativa, el viernes 1 de mayo se suspenderán las actividades por la conmemoración del Día del Trabajo, generando el primer fin de semana largo del mes. Posteriormente, el martes 5 de mayo tampoco habrá clases debido al aniversario de la Batalla de Puebla.

A estas fechas se suma el viernes 15 de mayo, día en que se celebra el Día del Maestro, otorgando a los estudiantes un descanso adicional en reconocimiento a la invaluable labor que realizan los docentes en las aulas mexicanas.

Días en que no habrá clases por Consejos Técnicos Escolares

Además de las festividades cívicas e históricas, el calendario escolar incluye las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), las cuales se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Estas reuniones son exclusivas para el personal docente y directivo, por lo que los alumnos no asisten a los planteles.

En la recta final del ciclo 2025-2026, están programadas dos sesiones de CTE: el viernes 29 de mayo y el viernes 26 de junio de 2026. Estos días representan los últimos fines de semana largos para los estudiantes antes de enfocarse de lleno en la culminación de sus estudios y la espera de sus calificaciones definitivas.

En conclusión, la recta final del ciclo escolar exige atención y organización por parte de todos los actores involucrados en el proceso educativo. Mantenerse informado sobre las fechas clave confirmadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) es esencial para un cierre de año exitoso.

Con el último día de clases fijado para el 15 de julio de 2026, los estudiantes tienen por delante un par de meses de esfuerzo final, matizados por los puentes de mayo y junio, antes de dar inicio a unas merecidas vacaciones que marcarán la transición hacia un nuevo grado académico y nuevos retos personales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

