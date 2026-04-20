Transporte público gratis para niños: inicia el registro HOY y así puedes hacerlo

A partir de este lunes 20 de abril, el registro oficial para el nuevo programa de pasajes gratuitos se encuentra disponible. Esta iniciativa del gobierno de Jalisco está dirigida específicamente a los niños de 5 a 12 años que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse a sus escuelas. Con esta medida, se busca aliviar la carga económica de miles de familias en Guadalajara y otros municipios del estado, garantizando que el acceso a la educación no se vea limitado por los costos de traslado.

¿Cómo hacer el registro para pasajes gratuitos de niños de 5 a 12 años en Jalisco?

Para que los menores puedan beneficiarse de este subsidio, los padres de familia o tutores legales deben completar un proceso de inscripción que ha sido diseñado para ser ágil y accesible.

El registro se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ habilitada para integrar al menor al padrón de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) del Estado de Jalisco.

Una vez dentro del portal web, el sistema guiará a los usuarios paso a paso para ingresar los datos requeridos y confirmar la residencia en los municipios participantes.

Este esfuerzo gubernamental, según destacó el mandatario estatal Pablo Lemus Navarro, convierte a la entidad en pionera a nivel nacional, al ser el único estado de la República Mexicana que exenta del pago de tarifa a los infantes en sus traslados diarios.

Cobertura del transporte público en Guadalajara y Jalisco para niños de 5 a 12 años

El beneficio de los pasajes gratuitos no se limita únicamente a las rutas de autobuses convencionales, sino que abarca una amplia red de movilidad urbana. En el Área Metropolitana de Guadalajara, el subsidio será válido en todas las unidades integradas al sistema Mi Transporte, así como en las cuatro líneas de Mi Tren. De igual manera, los menores inscritos podrán utilizar sin costo los sistemas de transporte masivo Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada. Asimismo, se ha contemplado la futura Línea 5 del transporte público, lo que garantiza una cobertura integral para quienes necesitan cruzar la ciudad para llegar a sus escuelas.

Se estima que este programa beneficiará a más de 75 mil menores en el estado de Jalisco con dos pasajes gratuitos diarios. ESPECIAL

Además de la capital del estado, el programa ha sido estructurado para tener un impacto regional significativo. Las autoridades han confirmado que el beneficio aplicará también en ciudades clave como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno, con la promesa de incorporar próximamente al municipio de Ocotlán.

Una vez completado el procedimiento con éxito, las familias beneficiarias deberán recoger una tarjeta especial para el subsidio, similar a la de Mi Pasaje o la Tarjeta Única. No obstante, en caso de contar con otro plástico, este podrá conservarse.

La entrega se realizará en los doce Macromódulos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, de los cuales ocho se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara y cuatro más en el interior del estado.

Se estima que este programa beneficiará a más de 75 mil menores en el estado de Jalisco con dos pasajes gratuitos diarios. Mientras tanto, se mantiene la tarifa preferencial de 5 pesos para el resto de los estudiantes, a la que se puede acceder con cualquier medio de pago electrónico.

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MB

