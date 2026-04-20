Pensión Bienestar: Cómo recibir el calendario oficial de pagos de mayo en tu celular

El mes de mayo comenzará en pocos días, lo que significa que las personas beneficiarias de las distintas pensiones del Bienestar, dirigidas a adultos mayores, mujeres en edad avanzada y personas con discapacidad, recibirán un nuevo pago, lo que hace fundamental el conocimiento de las fechas exactas en las que se realizará la dispersión de recursos por letra del primer apellido. En este escenario, aquí te decimos cómo puedes recibir directamente el calendario de pagos en tu celular.

A través de la entrega de apoyos económicos, estos programas sociales impulsados por el gobierno federal buscan reducir la vulnerabilidad de grupos marginados en México, asegurando un ingreso básico a quienes más lo necesitan.

El monto del pago varía de acuerdo con el programa social del que se trate y se entrega cada dos meses. Estos son gestionados por la Secretaría del Bienestar; por lo tanto, esta es la dependencia encargada de dar a conocer el calendario oficial de pagos bimestral.

Cómo recibir el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en el celular

El Gobierno de México dispone de herramientas digitales para garantizar que la información llegue a los derechohabientes de manera directa.

Para recibir el calendario de pagos y cualquier otra actualización valiosa en el dispositivo móvil, los interesados deben seguir un procedimiento simplificado dentro de la aplicación WhatsApp. Este método asegura la recepción de datos verificados sin intermediarios.

En la aplicación, el usuario localiza la sección de "Novedades" (ubicada en la parte inferior o superior dependiendo del sistema operativo del celular). En la herramienta de búsqueda, se escribe el nombre "Programas para el Bienestar". Se selecciona el canal que cuenta con la insignia de verificación (palomita azul) junto al nombre. Se presiona el botón "Seguir" y se activa el ícono de la campana para recibir alertas en tiempo real.

En este canal oficial, los usuarios mantienen un rol de receptores de información, lo que permite visualizar el calendario meticulosamente ordenado por la letra inicial del primer apellido, fechas de nuevos registros y actualizaciones urgentes.

El monto del pago varía de acuerdo con el programa social del que se trate y se entrega cada dos meses. ESPECIAL/Banco del Bienestar

¿Cuándo iniciarían los pagos de mayo de la Pensión Bienestar?

Hasta el momento, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, no ha emitido el calendario oficial. Sin embargo, según el patrón habitual de dispersión, los pagos arrancan durante los primeros días hábiles del mes. Es importante considerar que el 1 de mayo (Día del Trabajo) es un día de descanso obligatorio, por lo que no se realizan depósitos ni actividades en el Banco del Bienestar.

De acuerdo con estimaciones basadas en ejercicios previos, el esquema de pagos se distribuye de la siguiente manera: las letras A y B inician entre el 4 y 5 de mayo; la letra C ocupa los días 6 y 7; seguidas por las letras D, E y F el día 8. La dispersión continúa de forma escalonada hasta finalizar el 28 de mayo con las letras W, X, Y y Z.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales de 2025, con el objetivo de mantener su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

