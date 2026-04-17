¡Atención! Pensión Bienestar retrasaría el pago de mayo 2026; este es el motivo

El próximo mes de mayo, las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad recibirán el depósito correspondiente al pago del tercer bimestre del año; sin embargo, se anticipa que el inicio de la dispersión de recursos por parte del Banco del Bienestar podría retrasarse varios días.

A través de la entrega de apoyos económicos, estos programas sociales impulsados por el gobierno federal buscan reducir la vulnerabilidad de grupos marginados en México, asegurando un ingreso básico a quienes más lo necesitan.

El monto del pago varía de acuerdo con el programa social del que se trate y se entrega cada dos meses. Estos son gestionados por la Secretaría del Bienestar; por lo tanto, esta es la dependencia encargada de dar a conocer el calendario oficial de pagos bimestral.

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¿Por qué habría retraso en los pagos de mayo de la Pensión Bienestar?

A pesar de que la Secretaría del Bienestar aún no ha dado a conocer las fechas oficiales en las que los beneficiarios recibirán el pago del bimestre mayo-junio, se prevé que el inicio de la dispersión de recursos sufra un retraso de varios días.

Esto se debe a que el primer día del mes de mayo es una fecha festiva, pues se conmemora el Día del Trabajo, jornada reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como de descanso obligatorio.

Se prevé que el inicio de la dispersión de recursos sufra un retraso de varios días. ESPECIAL/Banco del Bienestar

Los días posteriores a esta fecha son el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, en los que, por lo general, el Banco del Bienestar suspende sus actividades y no suele realizar la dispersión de pagos de los programas sociales.

De este modo, se anticipa que el calendario de pagos podría ser anunciado el lunes 4 de mayo por las autoridades correspondientes y que la dispersión del dinero comenzaría ese mismo día.

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¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales de 2025, con el objetivo de mantener su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

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MB

