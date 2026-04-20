Hay una actualización de fechas respecto a la huelga en Nacional Monte de Piedad y esto es importante tanto para trabajadores involucrados, como para personas que tienen artículos empeñados en la institución. Habrá una extensión en los plazos de comercialización, además de nuevas condiciones para el pago de refrendos, de acuerdo con la última información. Sin embargo, la suspensión de actividades en sus sucursales continúa e incluso, esta mañana, el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestará en la Ciudad de México bajo el marco de la "Jornada de Solidaridad con el Movimiento Campesino y la Huelga de Monte de Piedad”.

La huelga activa desde el pasado 1 de octubre de 2025 se mantiene activa. Esta situación ha provocado que los pignorantes no puedan acudir con normalidad a las sucursales para recuperar sus pertenencias o incluso realizar los pagos a través de este medio. El Nacional Monte de Piedad aseguró que no venderá ni una prenda durante este periodo extraordinario.

De parte de la institución, se ha señalado que las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo no han sido acreditadas por el sindicato, a la vez que afirmó haber puesto sobre la mesa diversas propuestas en búsqueda de alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

De igual forma, se solicitó ayuda a trabajadores para que revisen dichas propuestas y tomen una decisión respecto a ellas.

En medio del conflicto, el Nacional Monte de Piedad decidió ampliar las fechas de comercialización de los artículos empeñados desde el 25 de septiembre de 2025 en adelante, esto con el fin de evitar que los productos pasen a venta, mientras continúa el conflicto laboral.

Esta decisión busca otorgar certeza y tranquilidad a los pignorantes quienes no han podido acudir con normalidad a las sucursales del instituto en búsqueda de recuperar sus pertenencias. Con ello, ninguna prenda será vendida durante este periodo extraordinario, además de que los clientes tendrán más tiempo para pagar sus empeños o recuperar sus artículos, según sea el caso.

Cabe destacar que esta ampliación del plazo, no impide que los intereses continúen creciendo, por lo que es importante seguir cubriendo con las fechas de pago, independientemente del cierre por huelga del Nacional Monte de Piedad.

Las fechas de comercialización vigentes pueden revisarse en este enlace.

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OB

