Este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reprochó a los gasolineros los altos precios del diésel y afirmó que no hay justificación para que el combustible alcance esos costos: “no hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser”, dijo.

En su conferencia matutina, la Mandataria señaló que se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel; sin embargo, “muchos gasolineros están poniendo el precio muy alto”.

Ante esta situación, durante la sección “Quién es quién en los precios”, Sheinbaum anunció que se realizarán revisiones con el SAT, junto con otras instituciones gubernamentales, para determinar las causas de los costos elevados del combustible, mientras también se intensificará la supervisión de gasolineras en todo el territorio nacional.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa con la estrategia de colocación de lonas en las gasolineras que venden el combustible a precios excesivos.

“Ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer la revisión de por qué es esta situación con el SAT y con todas las instituciones que tiene el Gobierno de México”, señaló la Mandataria.

Asimismo, informó que el día de mañana habrá una reunión con los gasolineros, al tiempo que enfatizó el impacto negativo del alza injustificada en el transporte de mercancías en todo el país.

Ante ello, apuntó que se está revisando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que el diésel cueste menos, por lo que exhortó a los consumidores a cargar combustible en estaciones con precios accesibles dentro del margen fijado.

¿Cuál es el precio promedio del diésel a nivel nacional?

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó que el precio promedio nacional se ubica en 28.50 pesos y destacó que se ha estado trabajando con los gasolineros para disminuirlo.

En ese sentido, detalló que hay un 54.6% de cumplimiento de estaciones de servicio que venden el diésel en menos de 28.28 pesos, mientras que aún existe un 34.5% que lo vende en 28.51 pesos o más.

“Continuamos prácticamente todos los días trabajando en mesas instaladas de forma permanente con los empresarios gasolineros para bajar el precio promedio hasta llegar a los 28 pesos” , señaló.

Refirió que, con la estrategia de colocación de lonas, en 44 visitas realizadas se han colocado 14 mantas.

Con relación al precio de la gasolina regular, precisó que el promedio nacional se ubica en 23.69 pesos, mientras que el precio de la canasta básica se encuentra en 910 pesos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB