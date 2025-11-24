En un ejercicio de cercanía y reconocimiento a todo el pueblo mexicano, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 fuera de sus instalaciones. El evento se llevó a cabo en el puerto de Veracruz, el domingo 23 de noviembre, y celebró el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el mar.

En el Museo Naval de México, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, subrayó la importancia histórica de la tierra de Veracruz para nuestro país: "el puerto de Veracruz fue testigo del cierre definitivo del dominio extranjero, fue en estas aguas donde México aseguró su futuro, donde la resistencia se transformó en victoria y donde la libertad dejó de ser un ideal para convertirse en realidad".

Destacó, además, que bajo el principio de "más territorio y menos escritorio", el Gobierno Federal refuerza el vínculo con el pueblo mexicano:

"Cada sorteo fuera de nuestras instalaciones es un ejercicio de cercanía, de responsabilidad y de identidad. Es la forma de decirle al pueblo que esta institución le pertenece, que camina con él y que trabaja para él", expresó.

Lotería Nacional dedica sorteo a la Armada de México

Olivia Salomón dijo que Lotería Nacional, atiende su misión histórica de honrar a quienes dan identidad y fortaleza a México, por ello, dedica este sorteo a la Armada de México, a sus 200 años de servicio, a la consolidación de la independencia en el mar, así como a las generaciones que han protegido la libertad nacional.

La titular de Lotería Nacional enfatizó que el Premio Mayor de la noche está en reconocer que la independencia sigue viva gracias a su pueblo, a mujeres y hombres que han custodiado la patria con honor, con valentía y con un compromiso inquebrantable, reiterando el agradecimiento a la Armada, porque dan fortaleza y honor diario a México.

En representación del secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el Comandante de la Primera Región Naval en Veracruz, el Almirante CG DEM Ramiro Lobato Camacho, explicó que es significativo que la Lotería Nacional haya decidido honrar este bicentenario con un billete conmemorativo que lleva impresa la historia de valor y libertad. Añadió que para la Secretaría de Marina el sorteo representa un reconocimiento y un puente de hermandad que permite llegar a los hogares, a la memoria y al corazón de las y los mexicanos.

“Además, la Lotería Nacional tiene un valor cultural inmenso, cada billete es un mensaje, cada cachito es una ventana a nuestra identidad, cada emisión conmemorativa es una forma de educar, sensibilizar y enorgullecer a México”, citó.

El Almirante Lobato Camacho agregó que, gracias al billete conmemorativo, miles de personas conocerán y recordarán la historia de aquel día en que México afirmó su libertad en el horizonte marino, “y eso para nosotros es un honor que se lleva en el alma”.

En el evento estuvo presente el director del Museo Naval México, el Capitán Frag. CG. DEM Luis García Cardoza; además de representantes de dependencias e instituciones y público veracruzano.

Resultados del sorteo Zodiaco Especial No. 1727

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 contó con un total de 43 millones de pesos en premios en una serie.

El Premio Mayor de 11 millones de pesos correspondió al billete de signo Géminis No. 6050, cuya serie fue dispuesta para su venta en Ciudad Obregón, Sonora

El segundo premio de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de signo Cáncer No. 9025, y fue dispuesta para su venta a en Colima, Colima

El tercer premio también por un monto de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de signo Virgo No. 1406, la cual se dispuso para su venta en Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Géminis y número 0.

