Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la amenaza del presidente interino de Perú, José Jerí, de entrar a la Embajada de México en su país para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está procesada por el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

En conferencia de prensa, la Mandataria advirtió que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a la Embajada de México en Lima para realizar el arresto constituiría una "violación grave" del derecho internacional y de la soberanía mexicana.

“Violaría todas las leyes internacionales. Pues nada más. O sea, el asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía” , afirmó.

Chávez se encuentra desde hace casi tres semanas en la Embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, y desde entonces está a la espera de que Perú apruebe un salvoconducto que permita que la ex primera ministra de Castillo viaje a dicho país.

En medio del nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, Sheinbaum indicó que se puede tener diferencias, pero siempre se debe apostar por el diálogo.

“Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional”.

"El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes, y la vulneración sería muy grave. Entonces el diálogo siempre es lo mejor, siempre se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada, pues estaría fuera de toda norma" , dijo la Presidenta.

