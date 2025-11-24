El caso del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, sigue evolucionando, según las autoridades federales. Hoy se supo de una nueva detención. Estos son los detalles:

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas .

Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo .

Aseguró que siguen trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen.

Gobernador destaca avances en caso Carlos Manzo

Con relación a los detenidos relacionados presuntamente en el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que "hay algo muy relevante y tiene que ver con la estrecha coordinación que ha tenido mi gobierno, la Fiscalía del estado y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (del Gobierno federal).

"Esto nos ha permitido tener avances muy oportunos y certeros (en las investigaciones)", señaló.

Destacó que ese trabajo conjunto ha permitido que haya detenidos por varias líneas de investigación.

"Todas las líneas de investigación están desplegadas con transparencia, con alta responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado, que también trabaja en temas de inteligencia con nuestra propia Secretaría de Seguridad Pública ", expuso el mandatario.

En ese sentido, confió en que como autoridades lograrán la vinculación a proceso de los siete escoltas y el operador criminal del Cártel Nueva Generación, Jorge Armando "N", "El Licenciado" y/o "El Contador".

Recordó que el primer detenido (Jorge Armando), está relacionado a la autoría del atentado y los otros siete, son los escoltas del primer círculo de seguridad que tenía el alcalde independiente, Manzo Rodríguez.

Y "que está la investigación muy avanzada, de que (los escoltas) hayan sido penetrados de alguna manera por el grupo de la delincuencia organizada".

"Estoy seguro que se va a lograr (la vinculación a proceso); hay la confianza; también la familia (de Carlos Manzo); ha demostrado y ha dado su voto de confianza en las investigaciones y creo que esto ha sido y está siendo bien recibido y también está dándose una respuesta muy oportuna en este caso".

Ramírez Bedolla, reiteró, que las investigaciones continúan y afirmó que a diferencia de otros casos que tardan meses en darse resultados "tenemos un excelente trabajo coordinado y confiamos en que se tenga la vinculación a proceso (de los detenidos) con la prisión preventiva de estas personas".

A solicitud de la defensa de los implicados, se les otorgó la duplicidad del término y será hasta este próximo miércoles, cuando se lleve a cabo la audiencia en la que el juez determinará si vincula o no a proceso, a los imputados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA