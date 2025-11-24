El pasado domingo 23 de noviembre, durante la inauguración del Museo Casa Benito Juárez , la Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las y los mexicanos a defender de manera constante la independencia, la soberanía y lucha por la justicia en el país. Esta declaración se origina tras los repetidos episodios recientes en los que la oposición en México ha buscado la intervención de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

Al encabezar en el puerto de Veracruz la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el mar, acompañada del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles , la Mandataria advirtió que la historia del país demuestra que jamás han triunfado los proyectos que buscan apoyarse en la fuerza, la violencia o el respaldo extranjero para imponerse.

" Nuestra historia demuestra que la lucha por la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad es permanente, no terminan nunca. Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación; no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores ", dijo.

Sin mencionar actores específicos, pidió mantenerse alerta ante cualquier intento de intervención impulsada desde fuera del país con apoyo interno.

" Siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada, sí, por los conservadores ", señaló Sheinbaum en compañía del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz , y las presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo , respectivamente.

Recientemente, el Gobierno de México ha sido criticado por las manifestaciones en su contra, principalmente de la Generación Z, la primera que se registró el 15 de noviembre y concluyó en violencia.

La Presidenta añadió que hoy la fuerza moral de México no proviene del odio ni de la confrontación, sino del compromiso con la patria y el bienestar del pueblo.

" Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan ", dijo.

