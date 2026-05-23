Rubén Rocha Moya reacciona a citatorio de la FGR: "Con la frente en alto"

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, confirmó que recibió un citatorio de la FGR la mañana de este sábado 23 de mayo del 2026 tras las acusaciones de Estados Unidos que lo vincularon supuestamente con el grupo criminal de "Los Chapitos".

El morenista, quien desapareció de la vida pública tras el escándalo desatado por el Departamento de Estado estadounidense, aseguró ser un hombre honrado y que atenderá el llamado como testigo : así reaccionó en redes sociales.

¿Qué dijo Rubén Rocha Moya sobre el citatorio de la FGR?

Rocha Moya reapareció en su cuenta de X para confirmar su comparecencia ante la Fiscalía General de la República , además de que reiteró que es un hombre honrado sin nexos con el crimen organizado.

"Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, escribió.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene…— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

"Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, afirmó.

Maru Campos y Rubén Rocha fueron citados como testigos: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es en calidad de testigos.

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"Es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos", dijo en un comunicado.

Afirmó que tal y como lo dio a conocer la FGR, éste es un órgano constitucional autónomo y "cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político", dijo.

Con información de El Universal

JM