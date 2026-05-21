La emisión de fichas rojas de la Interpol contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, entre otros, pone en jaque a la 4T. Con acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, los implicados corren el riesgo de ser capturados inmediatamente si intentan salir de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza y los otros ocho acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, tienen fichas rojas de la Interpol .

Por ficha roja podrían ser detenidos fuera de México

En conferencia de prensa, a la titular del Ejecutivo se le cuestionó si tiene información sobre si alguno de los acusados por Estados Unidos ha salido del país, y señaló que, por las fichas rojas, podrían detenerlos si abandonan México .

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"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol; eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos", explicó.

¿El Gobierno de México conoce el paradero de los 8 acusados por EU?

También se le preguntó si el Gobierno de México sabe cuál es el paradero de las ocho personas que fueron acusadas por Estados Unidos, y que siguen libres, incluyendo a Rocha Moya e Inzunza.

"La fiscalía abre una investigación, entonces, ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna, con las otras personas", afirmó.

En cuanto al gobernador con licencia Rubén Rocha, dijo que mantiene la protección de la Guardia Nacional y se encuentra en su casa en Sinaloa .

"Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite, y a partir de una evaluación de riesgos, sí entiendo que sí. (¿Está en Sinaloa?) Sí, entiendo que sí, está en su casa", comentó.

Por el contrario, el senador Enrique Inzunza refirió que no tiene información sobre si tiene protección del Gobierno de México , pero dijo que tal vez no.

"No tengo información, pero pregunto. No tengo conocimiento del senador, supongo que no porque no se ha mencionado", contestó.

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