FGR cita a Rocha Moya y a Maru Campos por denuncia de EU sobre 'Los Chapitos' y por CIAgate

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a los demás funcionarios acusados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, indicó, en el marco de las diligencias que hace con el fin de determinar si existen indicios de nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa , como se acusó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

¿Qué dijo la FGR del caso Rocha Moya?

"En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad", dio a conocer.

Sin embargo, el organismo no precisó en el comunicado cuándo ni a qué hora acudirá el mandatario estatal sinaloense, quien lleva semanas desaparecido de la escena pública.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias…— FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

Citan también a Maru Campos por caso CIAgate

Por otro lado, en el caso de la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, la dependencia confirmó que la gobernadora, Maru Campos, fue requerida junto con el exfiscal del estado, César Jáuregui, en calidad de testigos por este caso.

Ello, señaló, para recabar la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

"Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados", indicó la FGR.

La Fiscalía General de la República aseguró que en ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso .

Y reiteró que en el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua actuará de conformidad al citar también a la mandataria chihuahuense.

SV