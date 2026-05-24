Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 24 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

