Marina decomisa arsenal y explosivos en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron el aseguramiento de vehículos, explosivos artesanales, armas de fuego, cartuchos y diverso equipo táctico durante un operativo desplegado en el Estado de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes oficiales, las acciones ocurrieron mientras personal naval efectuaba recorridos de vigilancia terrestre en las inmediaciones de la comunidad de Higueras de Ponce, perteneciente al municipio de San Ignacio. Durante el patrullaje, los efectivos detectaron dos camionetas tipo pick up que circulaban a alta velocidad sobre una brecha de la zona.

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Al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, los ocupantes de las unidades abandonaron los vehículos y huyeron hacia una zona de maleza. En su intento por escapar, realizaron detonaciones con armas de fuego contra el personal naval, lo que derivó en un despliegue de seguridad en el área.

Tras controlar la situación, los elementos de Marina inspeccionaron las unidades abandonadas, donde localizaron y aseguraron armamento, municiones, artefactos explosivos y equipo táctico presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos que operan en la región. Todo lo decomisado quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

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Aseguran armas y explosivos

Al inspeccionar las camionetas que quedaron en estado de abandono, los uniformados aseguraron 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados.

Los explosivos fueron inhabilitados en el sitio por personal naval especializado y los efectos asegurados puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

En San Ignacio se mantiene una disputa entre "Chapitos" y "Mayos". En este caso no hay indicios de a qué grupo pertenecen.

La dependencia refrendó su compromiso para desmantelar estructuras criminales, logrando con ello salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.

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