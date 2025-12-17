El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México,

Para hoy, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste, centro y occidente del país, con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte); chubascos en estados del norte, noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Asimismo, la entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará intervalos de chubascos en Quintana Roo.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas .

Además, se prevé un incremento gradual de las temperaturas diurnas en gran parte de México.

Finalmente, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío durante la noche hacia la frontera norte de México .

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 17 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del frente frío 22

El jueves, el nuevo frente frío sobre la frontera norte de México y la vaguada en altura sobre el noreste del territorio nacional , ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El viernes, el frente frío se extenderá sobre el norte del golfo de México , interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio mexicano generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

El sábado, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del golfo de México , dejando de afectar al país.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo; chubascos en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Michoacán y Guerrero.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, así como ambiente cálido por la tarde.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

