¿En qué municipios es obligatoria la verificación vehicular en Jalisco?

La verificación vehicular en Jalisco es obligatoria, según el artículo 72 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el artículo 8 del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular.

¿En qué municipios es obligatoria la verificación vehicular?

Por la infraestructura instalada y su capacidad, el programa aplica de manera obligatoria a todos los vehículos que circulen de manera permanente y cuenten con registro en las áreas metropolitanas, zonas metropolitanas o municipios de más de cien mil habitantes en el Estado de Jalisco, que cuenten con centros de verificación vehicular, siendo los siguientes:

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo; Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay, Poncitlán; Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gomez Farías y Zapotiltic; Tepatitlán de Morelos; Puerto Vallarta; y Lagos de Moreno.

¿Cuánto cuesta la verificación?

Si el vehículo tiene placas de Jalisco la verificación es gratuita al realizar el pago del refrendo .

En caso de no aprobar en el primer intento, el usuario tendrá derecho a realizar un segundo intento de manera gratuita, siempre y cuando dicha verificación se realice en el mismo Centro de Verificación Responsable al que acudió en el primer intento, al cual deberá acudir dentro del plazo de treinta días naturales, los cuales empezarán a contar al finalizar el período correspondiente a su terminación de placa de acuerdo con el calendario oficial de verificación; y para los vehículos que acudan fuera del plazo establecido en el mismo calendario, el plazo comenzará a contar a partir del día de la primera prueba.

Si requiere realizar verificaciones adicionales a las incluidas de manera gratuita en el refrendo para la misma placa o si su vehículo tiene placas de otro estado, el costo es:

Verificación normal: 500 pesos, dentro del periodo asignado en el calendario de acuerdo a la terminación de tu placa con la que se realizó el pago.

Verificación extemporánea: 550 pesos, fuera del periodo asignado en el calendario de acuerdo a la terminación de tu placa con la que se realizó el pago.

