Sheinbaum se pronuncia ante el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al régimen de Venezuela como una "organización terrorista extranjera" y ordenó bloquear todos los petroleros que entren a y salgan de Venezuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al diálogo, a la no intervención extranjera y exigió a la ONU asumir su papel para evitar cualquier "derramamiento de sangre".

Al inicio de su conferencia de prensa de este miércoles, la jefa del Ejecutivo federal señaló que más allá de las opiniones sobre el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la posición de México siempre debe ser el exhorto a la solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz.

"Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias", dijo Sheinbaum.

También agregó la Mandataria: "Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución, esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz".

¿Qué dijo Donald Trump sobre el régimen de Venezuela?

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, designó al régimen de Venezuela como una "organización terrorista extranjera" y ordenó bloquear todos los petroleros que entren a y salgan de Venezuela. La medida se produce después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, una acción inusual tras un aumento de tropas en la región.

El mandatario estadounidense indicó que el "régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Mencionó en Truth Social que "Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente".

MV