Las noticias recientes no han sido positivas para el dólar estadounidenses, pero sí para el peso. Algunos analistas advierten, incluso, el regreso del llamado “súper peso”.

El “súper peso” ha regresado, en un momento donde el dólar ha retomado una tendencia de depreciación respecto a las principales monedas , lo que se mantendría hacia delante a un ritmo más moderado, estimó Banamex.

"El 'súper peso' parecería estar regresando, ubicándose en su menor nivel del año. En este contexto, ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 pesos por dólar para diciembre y 18.7 para el cierre de 2026" , dijo el área de análisis de la firma financiera.

En su nota especial "El regreso del 'súper peso' como contención de la inflación en 2026", Banamex consideró que para la inflación, la apreciación del peso sería un factor de contención, aunado a los ajustes a la baja respecto a la propuesta original en los aranceles a terceros países aprobada recientemente por el gobierno mexicano.

"Esto se ve parcialmente compensado por presiones al alza ante el ajuste mayor al estimado en el salario mínimo, así como los mayores costos laborales, contribuyendo a la fuerte inercia de la inflación de servicios", dijo.

En ese entorno, la firma financiera ajustó a la baja sus expectativas para la inflación en 2026 a 4.2% en la general y 4.1% la inflación subyacente.

Para Banxico, mantenemos nuestra proyección de una pausa a los recortes en el primer trimestre de 2026 con la tasa terminal en 6.50% en 2026 y para la FED, mantenemos el pronóstico de dos recortes en 2026", dijo.

En su análisis, Banamex dijo que el dólar retoma una tendencia de depreciación, luego de un par de meses de recuperación parcial.

"Diversos factores han llevado a una fuerte depreciación del dólar respecto al resto de monedas a nivel global en 2025, destacando la perspectiva de baja de tasas, la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en EU y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal", detalló.

Hacia delante, detalló, observan una ligera depreciación adicional del dólar contra las principales monedas. En línea con la incertidumbre en torno a la economía estadounidense prevaleciente a lo largo de este año, se han visto movimientos hacia 'activos seguros' diferentes al dólar, así como mayor apetito por riesgo hacia ciertas monedas emergentes.

En este sentido, Banamex dijo que habría un efecto a la baja por el traspaso del tipo de cambio a la inflación subyacente y a la inflación general de alrededor de 14 puntos base para 2026. "Como señalamos recientemente, el paquete fiscal del siguiente año incluye medidas recaudatorias que, si bien mejorarían el balance fiscal, generarían presiones inflacionarias el siguiente año. El aumento de impuestos 'saludables' a través del cobro del IEPS que afecta a cigarros y refrescos, así como los impuestos a derechos y aprovechamientos, y el ajuste para restringir el acreditamiento del IVA pagado por instituciones de seguros sumarían 22 puntos base a la inflación de 2026", dijo.

