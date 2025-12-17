El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantendrá el ambiente fresco por la noche y hasta el amanecer, pero será aún más frío para mañana. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán, y cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-28 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Miércoles 26 – 6 °C Jueves 26 – 5 °C Viernes 26 – 7 °C Sábado 26 – 7 °C Domingo 27 – 7 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara hoy es fresco, pero se espera más frío a partir de mañana, donde se prevé una mínima de 5 °C .

Clima nacional para hoy

La combinación de canales de baja presión con el ingreso de humedad e inestabilidad de la atmósfera en la parte alta, ocasionarán lluvias en el oriente, sureste y centro de México.

Además, el litoral del Golfo de México y estados del occidente tendrán rachas de viento fuertes.

Jalisco, soleado con algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. Rachas de viento fuertes en las regiones altos, ciénega y sur.

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

