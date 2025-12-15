Las vacaciones de la temporada navideña están a la vuelta de la esquina para millones de niños y niñas de educación básica en México. ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan? Aquí te contamos:

Con la llegada de diciembre, el ambiente festivo se hace presente en todo el país y las vacaciones de invierno se acercan rápidamente . Este periodo representa una oportunidad para que estudiantes y familias compartan tiempo de calidad y se desconecten de la rutina diaria.

Celebraciones como Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes Magos convierten esta temporada en una de las más esperadas del año, motivo por el cual muchas familias aprovechan el receso escolar para planear actividades recreativas o realizar viajes.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último día de clases será el viernes 19 de diciembre . Sin embargo, el periodo vacacional comenzará oficialmente el lunes 22 de diciembre, iniciando más de dos semanas de descanso para las y los estudiantes de educación básica .

Te puede interesar: Alerta para Guadalajara; vienen días muy fríos

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de educación básica?

Las vacaciones de invierno se extenderán hasta el martes 6 de enero de 2026 , después de la celebración del Día de Reyes Magos. Posteriormente, del 7 al 9 de enero, se llevarán a cabo talleres de capacitación dirigidos al personal docente y directivo .

Debido a estas actividades, el regreso a clases para los alumnos está programado para el lunes 12 de enero . En total, considerando el fin de semana previo, los días sin clases y el receso escolar, los estudiantes disfrutarán de 22 días consecutivos de descanso.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA