De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles 17 de diciembre, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano , en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste, centro y occidente del país, con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas; chubascos en estados del norte, noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Asimismo, la entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará intervalos de chubascos en Quintana Roo.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Además, se prevé un incremento gradual de las temperaturas diurnas en gran parte de México. Se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío durante la noche hacia la frontera norte de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 17 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

MV