El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, advirtió este jueves 22 de enero sobre frentes fríos que afectan al país, así como la formación de la tercera tormenta invernal.

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

El frente núm. 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México , propiciará rachas de viento de hasta 50 km/h en dichas regiones y lluvias aisladas sobre los estados de esa región.

El ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura, en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua, Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 22 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima del del viernes 23 al domingo 25 de enero de 2026

El viernes, un nuevo frente frío (núm. 31) ingresará sobre el noroeste de México , en interacción con una vaguada polar, darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada , lo que ocasionará un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región, así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Para el sábado y domingo, la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste y norte del país , interaccionará con un río atmosférico y con el frente frío (núm. 30) que será reforzado por una masa de aire ártico, lo anterior, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas gélidas, lluvia engelante y la caída de nieve/aguanieve en zonas serranas del noroeste, norte y noreste de México.

Asimismo, durante la noche del sábado, dará inicio un evento de “Norte” prolongado e intenso con rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa de Tamaulipas, condiciones que se extenderán hacia el resto del litoral, así como el istmo y golfo de Tehuantepec, durante el domingo.

Durante el periodo de pronóstico, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en zonas del occidente y noreste mexicano, así como la probabilidad de la caída de nieve/aguanieve en el nevado de Colima, la madrugada del domingo. Asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA